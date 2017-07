De Poel schafft Klassenerhalt

Fahrer vom Team RSC Donaueschingen in Mönchweiler und in Geislingen am Start

Radsport: (daz) Im Hauptfeld beendeten Benjamin Premiati, Sascha de Poel und Stefan Menia vom Team RSC Donaueschingen am Sonntag das Kriterium in Geislingen. „Das Rennen hatte Bahnradsportcharakter. Keine richtigen Kurven und immer Vollgas, wie der Schnitt von 44,5 km/h unterstreicht“, resümiert Menia. Die Donaueschinger hatten in den entscheidenden Gruppen zwar immer einen Fahrer dabei, doch Vorentscheidungen gab es dabei keine. Auch die Eigeninitiative wurde nicht belohnt, sodass es keine Top-Platzierungen gab.

Rund 24 Stunden zuvor starteten de Poel, Premiati, Menia und Denis Renner in Mönchweiler. Ziel war es, de Poel in die Top Ten zu bringen, um den Klassenerhalt des RSC-Fahrers in der Leistungsstufe A, der höchstmöglichen, zu sichern. „Im ersten Drittel haben wir das Feld kontrolliert. Dann überrundete uns eine dreiköpfige Spitzengruppe, was unsere Chancen minderte“, so Menia. Zehn Runden vor Rennende setzte de Poel eine starke Attacke. Er behauptete sich vor dem Feld und sicherte mit Platz vier den Klassenerhalt. Renner und Menia mussten der Taktik Tribut zollen und aufgeben. Premiati behielt seinen Platz im Hauptfeld.