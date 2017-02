David Ketterer siegt erneut

Hochemminger Slalomspezialist in Nordamerika weiter auf Erfolgskurs

Ski alpin: (kat) Die Erfolgsserie von David Ketterer (SSC Schwenningen) beim Nor-Am-Cup reißt nicht ab. Bei der Rennserie in den USA feierte der 23-jährige am Wochenende erneut einen Sieg und wurde zudem einmal Dritter. Den ersten Slalom in Vail Mountain (Colorado) gewann der Hochemminger hauchdünn mit vier Hundertstel Vorsprung vor dem Kanadier Trevor Philp. Es war bereits sein siebter Saisonsieg in Übersee.

Im zweiten Slalomrennen musste sich Ketterer auf Rang drei lediglich dem US-Amerikaner Mark Engel und dem Kanadier Phil Brown geschlagen geben. In der Gesamtwertung des Nor-Am-Cups liegt Ketterer derzeit auf Rang fünf. In der Disziplin-Wertung Slalom ist er Erster.