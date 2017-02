David Ketterer setzt Siegesserie in Nordamerika fort

Nachrichten aus dem Schwarzwälder Sportgeschehen

David Ketterer

Saisonsieg Nummeracht in den USA

Ski alpin: Die Erfolgsserie von David Ketterer reißt nicht ab. Bei den FiS-Rennen im Skigebiet Winter Park Resort (Colorado) feierte der Rennläufer vom SSC Schwenningen bereits seinen achten Saisonsieg. Ketterer gewann am ersten Tag das Slalom-Rennen mit einem deutlichen Vorsprung von 1,82 Sekunden vor dem US-Amerikaner Alex Leever. 50 Fahrer kamen in die Wertung. Am zweiten Tag fuhr der Hochemminger beim Riesenslalom aufs Podest. Hinter Samuel Dupratt (USA) wurde David Ketterer mit 17 Hundertstel Rückstand Zweiter. (kat)

FC Furtwangen

Härtetest beimFC Emmendingen

Fußball: Landesligist FC Furtwangen tritt am heutigen Dienstagabend (19.30 Uhr) beim FC Emmendingen, Tabellenvierter der Landesligastaffel 2, an. Bis gestern war die Partie noch fraglich, da in Emmendingen viele Spieler samt Trainer erkrankt waren. Nun erhielt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß grünes Licht. „Das wird ein kleiner Härtetest für uns.“ Aus beruflichen Gründen musste Furtwangens Schlussmann Christoph Wehrle absagen. Für ihn steht Fabian Tiel zwischen den Pfosten. (daz)

Futsal-Playoffs

FC Brigachtal spieltin Hinterzarten

Futsal: Der FC Brigachtal spielt am Samstag um die Qualifikation für die süddeutsche Futsal-Meisterschaft. Die Partie gegen Nafi Stuttgart wird in der Sporthalle in Hinterzarten ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Der Sieger des Spiels qualifiziert sich für das Finalturnier um den Süddeutschen Futsal-Cup am 4. März in Rüsselsheim. Die Brigachtaler gewannen vor zweieinhalb Wochen den südbadischen Meistertitel. Nafi Stuttgart sicherte sich am vergangenen Wochenende den Titel in der württembergischen Futsal-Liga. Die Stuttgarter gewannen 2014 den deutschen Futsal-Meistertitel. (kat)

Frauenfußball

Brugger trifft imersten Test fünfmal

Frauenfußball: Landesligist SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen gewann sein erstes Vorbereitungsspiel bei der SpVgg. Kehl-Sundheim nach 1:3-Rückstand mit 6:3 (4:3). Die Treffer für die SG erzielten Christina Brugger (5) und Franziska Fuchs. Der FV Marbach spielte bei der SG Sulgen/Schramberg 0:0. Der SV Titisee verlor beim Verbandsligisten TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 0:2. (olg)