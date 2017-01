David Ketterer feiert Doppelsieg bei Studenten-Rennen

Skirennläufer aus Hochemmingen im Slalom erneut top

Ski alpin: David Ketterer befindet sich derzeit in glänzender Verfassung. Der Skirennläufer aus Hochemmingen feierte bei Studenten-Rennen in den USA in drei Wettbewerben zwei Siege und einen zweiten Platz. Im Snowbain Ski-Resort nahe Salt Lake City (Bundesstaat Utah) wurde der 23-Jährige am Freitag Zweiter im Riesenslalom. Um 28 Hundertstel musste er sich dem US-Amerikaner Samuel Dupratt geschlagen geben. Bei den beiden Slalom-Rennen schlug Ketterer gleich doppelt zu. Den Slalom gewann der Maschinenbau-Student mit klaren 1,74 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Norweger Vegard Busengdal. Auch den zweiten Slalom entschied Ketterer für sich. Diesesmal betrug sein Vorsprung vor Busengdal allerdings lediglich 13 Hundertstel. In beiden Rennen waren jeweils über 70 Rennläufer am Start. Mit diesen Erfolgen hat David Ketterer in dieser Saison bei den Rennen in Nordamerika bereits fünf Saisonsiege eingefahren. (kat)