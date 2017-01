Ski alpin David Ketterer: Platz eins und zwei in Alaska

Skirennenläufer aus Hochemmingen setzt in Nordamerika seine Siegesserie fort

Ski alpin: (kat) David Ketterer (SSC Schwenningen) gönnte sich nach seiner Weltcup-Premiere vergangene Woche in Österreich keine Verschnaufpause. Direkt nach dem Weltcup in Schladming flog der 23-jährige zurück an seinen Studienort in den USA und bestritt am Wochenende gleich drei Studenten-Rennen in Alaska. Beim ersten Slalom im Alyeska Resort raste der Hochemminger auf den ersten Platz. Es war zugleich sein sechster Sieg in diesem Winter. Beim zweiten Slalom-Rennen wenige Stunden später wurde David Ketterer Zweiter. Zudem belegte er am Sonntag den fünften Rang im Riesenslalom.