David Ketterer: Ich werde in Schladming noch mehr Gas geben

Skirennläufer aus Hochemmingen schildert seine Eindrücke von seiner Weltcup-Premiere in Kitzbühel

Ski alpin: Kein Zweifel, David Ketterer hatte sich bei seiner Weltcup-Premiere am Ganslernhang in Kitzbühel mehr ausgerechnet als Platz 45 im Feld der 72 Starter. Ein Fahrfehler kostete den alpinen Skirennläufer aus Hochemmingen am Sonntag beim Slalom die Qualifikation für den zweiten Lauf (wir berichteten). Dennoch wird Ketterer diesen Tag so schnell nicht vergessen, erfüllte er sich mit seinem Start bei einem Weltcup-Rennen doch einen lang gehegten Wunsch. Der 23-Jährige schildert für die SÜDKURIER-Leser seine persönlichen Eindrücke von dem Spektakel in Österreich.

„Ich hatte mir sportlich natürlich deutlich mehr erhofft. Die Umstellung vom aggressiven nordamerikanischen Schnee auf die sehr eisige und schlagige Piste in Kitzbühel war nicht einfach. Auch das Setup am Ski/Schuh hat nicht optimal gepasst. Die Piste hat leider nicht so gut gehalten wie erhofft. Es waren schon recht große Löcher an einigen Stellen, was den ohnehin schon sehr anspruchsvollen Hang noch weiter verschärft hat.

Ich habe die Atmosphäre die kompletten drei Tage in Kitzbühel sehr genossen, Am Abend vor dem Rennen hatte ich Felix Neureuther zur Nummernverlosung begleitet. Ich kenne die deutschen Jungs ja alle von den letzten Jahren. Wir sind gute Freunde und es war sehr gut, alle wiederzusehen. Die 20.000 Leute haben am Samstagabend schon für Gänsehaut gesorgt. Am Renntag waren wieder um die 30.000 Zuschauer da. Zusätzlich dazu ist von zu Hause noch ein ganzer Reisebus gekommen. 50 Freunde und meine Familie haben mich angefeuert. Das hat mich extrem gefreut und motiviert.

Ich war am Start sehr fokussiert. Vom Starthaus kann man die Fans nur hören, aber nicht sehen. Das hat es etwas einfacher gemacht, fokussiert zu bleiben. Der Hang ist auf jeden Fall einer der schwersten Slalomhänge überhaupt, fast nie mehr als drei Tore im Rhythmus ohne Geländeübergang oder hängende Tore.

Wir sind nach dem Rennen direkt weiter gefahren nach Schladming. Ich habe am Montagmorgen noch ein Training auf der Reiteralm absolviert und etwas am Material gefeilt. Am Abend war Hangbewahrung, wo jeder Athlet zwei freie Fahrten auf dem Rennhang absolvieren durfte. Ich werde in Schladming einfach noch mehr Gas geben.“