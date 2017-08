Regionalsport Schwarzwald Das wird eine enge Kiste

FC 08 Villingen empfängt Mitaufsteiger Freiberg. Neue ärztliche Diagnose bei Pablo Gil

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SGV Freiberg (Samstag, 15.30 Uhr) Trotz der ersten Saisonniederlage in Ravensburg am vergangenen Wochenende ist der Start des FC 08 Villingen in die Oberliga-Saison überaus geglückt. Mit Freiberg kommt nun ein Mitaufsteiger, der nicht ideal in die Runde gestartet ist, dafür aber umso mehr Potenzial besitzt.

Freiberg – das ist just das Team, bei dem am letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2015/16 der Abstieg des FC 08 besiegelt wurde. Das ist längst kein Thema mehr: Wie die Freiberger auch sind die Villinger danach souverän durch die Verbandsliga durchmarschiert und gelten bei der Konkurrenz keineswegs als „klassischer“ Aufsteiger. „Die Freiberger haben absolut den Kader, unter den ersten Acht zu landen“, sagt FC 08-Cheftrainer Jago Maric. „Das ist ein starkes Team mit etlichen erfahrenen Akteuren und einem überaus gefährlichen Angriff“, charakterisiert er die Mannschaft von Ramon Gehrmann.

Die Niederlage in Ravensburg hat laut Maric bei seinen Akteuren keineswegs dazu geführt, die Köpfe hängenzulassen, denn auf die dort gezeigte Leistung könne man allemal aufbauen. Das gilt auch für die durchaus überzeugende Nullacht-Viererkette, in der am Samstag allerdings Gianluca Serpa fehlt und deshalb ersetzt werden muss. Maric wird hier eher nicht auf die Routine-Lösung Mario Ketterer setzen, sondern sich etwas anderes einfallen lassen. Im Tor steht derweil weiterhin Christian Mendes.

Einen kleinen Vorteil könnte der FC 08 haben, weil die Freiberger am Mittwochabend im württembergischen Pokal-Einsatz waren und beim Landesligisten N.A.F.I. Stuttgart kämpfen mussten, ehe das 6:3 feststand. „Das ist natürlich schon eine Belastung, allerdings dürfte dies in der frühen Saisonphase noch nicht so ins Gewicht fallen“, vermutet Maric. Sein Team wolle jedenfalls Vollgas geben und dürfe sich möglichst keine Schwächen erlauben. „Ich denke, es wird eine enge Kiste“, meint der Trainer.

Außer Gianluca Serpa muss der FC 08 auch weiterhin auf Benedikt Habt, der in etwa 14 Tagen zurückerwartet wird, sowie auf Pablo Gil verzichten. Bei dessen MRT gab es eine Überraschung: Entgegen der ursprünglichen Annahme im Klinikum, dass nichts gerissen oder gebrochen sei, wurde nun ein Außenbandriss diagnostiziert. Gaetano Cristilli, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter: „Wenn sich dies auch bei der nochmaligen ärztlichen Untersuchung am Montag bestätigt, hängt es davon ab, ob eine Operation oder die konservative Methode angeraten sind.“ So oder so dürfte Gil wohl etwas länger als zunächst befürchtet fehlen, auch wenn sich der spanische Neuzugang bereits wieder auf dem Fahrrad im Fitnessstudio bewegen kann.

A propos Spanier: Bei den Nullachtern absolvierte nach Pablo Gil und Cristian Giles noch ein dritter spanischer Akteur ein Probetraining. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen aber gegen den offensiven Mittelfeldspieler, weil man sich in dem Bereich gut aufgestellt sieht. Im Gegensatz zur Oberliga-Konkurrenz aus Bahlingen und Oberachern, die gestern noch kurz vor Transferschluss Offensivspieler verpflichtete, wird der FC 08 Villingen also mit dem bestehenden Kader weiterarbeiten.