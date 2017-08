Regionalsport Schwarzwald "Das war die Schüsselszene"

Rund um den Villinger Sieg in Bahlingen. FC 08-Trainer Maric voll des Lobes

Fußball, Oberliga: (kat/mp) Mit dem 3:0-Sieg beim Bahlinger SC vor 1000 Zuschauern setzte der FC 08 Villingen bereits am zweiten Spieltag ein dickes Ausrufezeichen. Schon am Mittwoch könnte der Aufsteiger zu Hause gegen den SV Oberachern den dritten Sieg im dritten Saisonspiel landen. Die Vorzeichen sind derzeit bestens.

Auf dem Boden bleiben: Jago Maric war voll des Lobes nach dem Auftritt seiner Elf im Kaiserstuhlstadion. „Es ist ein schönes Gefühl in Bahlingen vor einer solchen Kulisse zu gewinnen. Riesenkompliment an meine Jungs für ein hervorragendes Spiel. Von der ersten Minute an haben wir mutig nach vorne gespielt.“ Bahlingens Trainer Alfons Higl bezeichnet die Nullachter als „tollen Aufsteiger“. Maric drückt jedoch auf die Euphorie-Bremse. „Die sechs Punkte gegen zwei ambitionierte Oberliga-Mannschaften tun uns gut. Aber wir müssen weiter hart arbeiten und dürfen jetzt nicht abheben.“

Schlüsselszene: Ein Villinger rückte in der 36. Spielminute in den Mittelpunkt des Geschehens. Torhüter Christian Mendes parierte mit einer klasse Parade den Elfmeter von Yannick Häringer. Für Alfons Higl war dies die Schlüsselszene der Partie. „Wenn wir den Elfer zum 1:1 verwandelt hätten, wäre das Spiel anders gelaufen“, meinte der Ex-Profi. Auch Maric wusste um die Bedeutung dieser Szene neun Minuten vor der Pause. Deshalb erhielt Mendes auch ein Sonderlob. Der Elfmeter-Killer selbst blieb jedoch gelassen. „Vielleicht hätte Bahlingen durch den Ausgleich Auftrieb bekommen. Allerdings haben wir vor einer Woche zu einem ähnlichen Zeitpunkt durch einen Elfmeter das 1:1 kassiert und dennoch 3:1 gewonnen.“

Ein gebrauchter Tag: Während die Villinger eine starke Partie ablieferten, enttäuschte der Gastgeber im Südbaden-Derby. So sah es auch der BSC-Coach Higl: „Es war ein schlechter Tag. Bei uns ging alles schief. Verschossener Elfmeter, zwei verletzte Spieler, ein Eigentor, dazu noch ein Gegner, der gleich mit seiner ersten richtigen Torchance in Führung geht, während wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen“, meinte der enttäuschte Ex-Profi.

Geng doch noch fit: Etwas überraschend konnte FC 08-Mittelfeldmotor Stepjan Geng trotz seiner Knöchelverletzung in Bahlingen auflaufen. „Da hat unsere medizinische Abteilung um Achim Prielipp und Fitnesstrainer Claudio Sukale ganze Arbeit geleistet“, freute sich Villingens Interims-Sportvorstand Gaetano Cristilli über die schnelle Genesung des Kroaten. Wie wichtig der Allrounder für den Aufsteiger ist, zeigte er auch gegen Bahlingen. „Stepjan ist der Kopf unserer Mannschaft, zudem das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Er räumt hinten ab und leitet dann viele Angriffe mit seinen klugen Pässen ein“, lobt Cristilli den 24-Jährigen.

Ausblick: Zu Hause können die Nullachter am morgigen Mittwoch gegen den SV Oberachern (Spielbeginn: 18.30 Uhr im ebm-Papst-Stadion) ihre Erfolgsserie fortsetzen. Teil drei der englischen Woche ist danach am Samstag das Gastspiel beim FV Ravensburg. Ein Ravensburger machte am vergangenen Samstag besonders auf sich aufmerksam. Beim 6:2-Sieg gegen die TSG Weinheim erzielte Angreifer Rahman Soyudogru vier Treffer. Gegen die Villinger Defensive dürfte ihm das wohl kaum gelingen.