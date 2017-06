Regionalsport Schwarzwald "Das ist ein Witz-Verein"

Frank Singer verärgert über 2. Bundesliga. Mitteilung sorgt bei Panthers für Verwunderung

Basketball: Ist es Hinhaltetaktik des Verkäufers? Ist es Pokern um den höchstmöglichen Preis? Oder gar Unerfahrenheit in der Vereinsführung des TV Lich? Die wiha.Panthers wussten auch am Donnerstagabend noch nicht, für wen sich die Mittelhessen beim geplanten Lizenz-Verkauf für die Liga Pro B entschieden haben. Geht das Teilnahmerecht an Bundesligist Gießen 46ers oder nach Schwenningen? Am heutigen Freitag soll eine Pressemitteilung der Licher für Klarheit sorgen.

Fakt ist, dass Panthers-Geschäftsführer Frank Singer mächtig angefressen ist. Allerdings nicht auf den TV Lich, sondern auf die Funktionäre der 2. Basketball-Bundesliga. „Das ist der größte Witz-Verein“, so die deutlichen Worte von Singer.

Der Panthers-Boss führt mehrere Punkte an, die ihn in Rage bringen. Verwundert las er am Donnerstag eine Meldung auf der offiziellen Homepage der 2. Basketball-Bundesliga: „Dort steht, dass der Regionalliga-Vizemeister KIT Karlsruhe als Nachrücker in die Pro B aufsteigt. Wir hätten aber laut dem Geschäftsführer der Liga, Daniel Müller, noch bis zum Freitag um 12 Uhr Zeit, gegen die Lizenzverweigerung in Berufung zu gehen. Da kann man nur den Kopf schütteln“.

Auch für die Fristverlängerung, die dem TV Lich für seine Entscheidung eingeräumt wurde, hat Singer Null Verständnis: „Zuerst hieß es, die Frist ist bis Mittwoch um 12 Uhr, dann bis Mittwoch um 23.59 Uhr und danach bis Donnerstag um 23.59 Uhr. Das geht gar nicht.“ Für Singer arbeiten die Liga-Verantwortlichen alles andere als zuverlässig: „Uns wirft man vor, dass wir schlampig waren und einen Formfehler begangen haben. Aber selbst wird völlig unprofessionell gearbeitet. Das ist alles sehr komisch.“

Daniel Müller wirft der Panthers-Geschäftsführer sogar vor, den Verkauf der Pro B-Lizenz beeinflussen zu wollen: „Aus Lich hörten wir, dass er dem TV Lich davon abgeraten hat, an uns zu verkaufen, weil der Verein dann eventuell den geforderten Betrag nicht bekommt.“

Die Vorsitzende des TV Lich, Brigitte Freitag, teilte mit, dass sich die Mittelhessen erst am Donnerstagabend entscheiden werden, wer die Pro B-Lizenz erwerben kann. Ob die von Singer erwartete Summe im unteren fünfstelligen Bereich dann ausreicht, ist zumindest fraglich. 11.250 Euro erhält ohnehin die 2. Basketball-Bundesliga. Hinzu kommt der Betrag, den sich der TV Lich durch den Verkauf erhofft.

Übrigens: Annette Gümpel teilte gestern mit, dass sie am Mittwochabend von ihrem Amt als Abteilungsleiterin Basketball beim TV Lich zurückgetreten ist. Es liegt nahe, dass dies mit dem Lizenzverkauf zusammenhängt. Bestätigen wollte sie diese jedoch nicht.