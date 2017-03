Rückblick auf den 18. Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer analysieren Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Ein Punkt reichte der SG Riedöschingen/Hondingen beim 1:1 in Löffingen, um die Tabellenspitze zu übernehmen. Dabei profitierte die SG von der Niederlage der DJK Donaueschingen II. „Über 90 Minuten gesehen ein gerechtes Ergebnis, denn das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, bilanzierte SG-Trainer Gerd Hanser. Wenn seine Elf cleverer aufgetreten wäre, hätte die 1:0-Führung auch zu drei Punkten gereicht. „Schon sieben Minuten nach der Führung den Ausgleich zu kassieren ist ärgerlich“, ergänzt Hanser und stellt dem Gegner FC Löffingen II ein gutes Zeugnis aus. „In der Verfassung werden diese Elf sicherlich noch einige Partien gewinnen.“

Mit dem 3:0-Erfolg in Bad Dürrheim gelang dem FC Bräunlingen ein guter Auftakt. „Bad Dürrheim agierte sehr abgezockt. Wir standen defensiv sehr gut und mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagt Trainer Uwe Müller. Vor der 1:0-Führung habe seine Elf auch zweimal etwas Glück gehabt und einen Rückstand vermieden. Müller hofft, dass der Erfolg Rückenwind für die kommenden Aufgaben gibt. Für Bräunlingen war es der zehnte Sieg im 17. Spiel.

Mit dem 1:0-Heimsieg gegen die DJK Donaueschingen II hat der FC Pfohren die Liga an der Tabellenspitze wieder spannender gemacht und selbst seine gute Ausgangsposition verbessert. „Ich habe mich über die drei Punkte und die kämpferische Einstellung meiner Mannschaft gefreut. Ansonsten war ich mit dem Auftritt nicht zufrieden“, resümiert Trainer Dominic Häring. Spielerisch sei die Mannschaft noch weit entfernt von den Darbietungen im Herbst. „Zudem können wir mannschaftlich noch kompakter auftreten. Daran werden wir arbeiten“, fügt Häring an.

Mit etwas Mühe feierte der SSC Donaueschingen einen 4:2-Heimsieg gegen das Schlusslicht aus St. Märgen. „Wir haben gut in das Spiel gefunden. Dann hat St. Märgen bei unserem zweiten und dritten Treffer mitgeholfen. Anschließend agierte unsere Elf etwas unkonzentriert, sodass es nach den zwei Gegentreffern nochmals knapp wurde“, blickt SSC-Vorstandsmitglied Florian Eisele zurück. Erst mit dem vierten Treffer war der Sieg schließlich perfekt. Nun spielt der SSC bei der SG Riedöschingen/Hondingen.

Trainer Andrzej Cytacki und dem SV Göschweiler ist am Wochenende ein etwas überraschender 1:0-Sieg beim favorisierten FV Möhringen gelungen. „Unser Ziel war, defensiv sicher zu stehen. Das ist uns über 90 Minuten gut gelungen. Spielerisch war Möhringen besser, aber damit hatten wir gerechnet“, sagt Cytacki. Ein Lob kassierte Anatoli Cytacki. Der Schlussmann parierte in der Schlussphase einen Elfmeter und hielt damit die drei Punkte fest. „Wir heben jetzt nicht ab Es zählt nur der Klassenerhalt, was für uns eine ganz schwierige Aufgabe wird“, fügt Andrzej Cytacki an.

Achtbar schlug sich der SV Öfingen bei der 0:1-Niederlage beim FC Neustadt II. „Es wäre sogar ein Punkt möglich gewesen, wenn ich an unsere guten Chancen denke“, sagt Öfingens Trainer Martin Föhr. Bitter war für die Öfinger, dass sich Angreifer Markus Wenzler schon nach 28 Minuten verletzte, ausgetauscht werden musste und auch im kommenden Derby gegen den FC Bad Dürrheim II fehlen wird. „Da auch Sascha Wenzler fehlt, gehen uns langsam die Alternativen aus. Dennoch muss uns die Leistung in Neustadt Zuversicht geben“, ergänzt Föhr. Immerhin steht Neustadt in der Heimtabelle der Liga auf Rang zwei.