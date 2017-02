Das Runde wollte nicht ins Eckige

FC 08 Villingen scheitert an sich selbst. Nach 0:0 gegen Pfullendorf wächst der Druck

Fußball-Verbandsliga: Es gibt Rekorde, für die sich niemand interessiert. So schaffte es der FC 08 Villingen am Samstag, seine Heimserie ohne Gegentor auf 896 Minuten auszubauen. Rechnet man das aus der Wertung genommene Spiel gegen Bötzingen mit, stehen inzwischen sogar bei 986 Minuten in Folge zu Buche, in denen die Villinger Torhüter im Friedengrund unbezwungen sind. Was bei einem 3:0- oder 4:0-Sieg eine nette Randnotiz gewesen wäre, ging im allgemeinen Frust nach dem torlosen Unentschieden am Samstag gegen Pfullendorf unter.

Ursache für Torflaute: Der Kunstrasen als Untergrund war schuldlos am unbefriedigenden Ergebnis. Auch der Gast aus Pfullendorf, der eine im Vergleich zur Vorrunde deutlich verbesserte Leistung bot und sich für den Abstiegskampf gerüstet zeigte, war nicht der entscheidende Faktor. „Wir werden in der Offensive unsere Chancen bekommen“, hatte FC 08-Coach Jago Maric im Vorfeld gesagt – und mit seiner Einschätzung Recht behalten. Nur: Es fand sich niemand, der die Chancen verwertete. Die Offensivkräfte der Nullachter scheiterten schlicht an sich selbst.

Jeder durfte mal: Dabei konnte man nicht einem oder zwei Stürmern die Schuld geben, denn jeder aus der Offensivriege durfte mal. Jeder hatte zumindest eine gute Chance, ohne diese zu verwerten. Ob Danilo Cristilli, Nedzad Plavci, Benedikt Haibt, Tevfik Ceylan oder in der Schlussphase Routinier Ali Günes: Wenn man den Ball nicht ins Tor bekommt, kann man begreiflicherweise nicht gewinnen. Dass der Druck in der zweiten Halbzeit deutlich nachließ, die Pfullendorfer durch den starken Neuzugang Benjamin Sturm gar in der Nachspielzeit noch den Innenpfosten trafen, ist die andere Seite der Wahrheit. In Panik sollten die Nullachter nach dem suboptimalen Punktspielstart aber nicht verfallen.

Unter Druck: Durch die klaren Siege der Konkurrenten aus Denzlingen (5:1 gegen Waldkirch) und Freiburg (5:2 gegen Rielasingen-Arlen) steht der FC 08 am kommenden Samstag beim nächsten Heimspiel (vermutlich abermals auf Kunstrasen) aber schon etwas unter Druck. Es geht gegen den SV Endingen, gegen den man sich in der Vorrunde überhaupt nicht schiedlich-friedlich, aber doch mit einem Unentschieden trennte. Es war die Partie, mit der Trainer Jago Maric in der gesamten Vorrunde am wenigsten zufrieden war. Chancen werden die Villinger vermutlich auch da bekommen. Diese müssen allerdings besser verwertet werden. Und falls der Defensiv-Rekord weiter Bestand hat, dürften die Nullachter wieder im Soll sein beim „Unternehmen Wiederaufstieg“.