Danilo Cristilli: "Mario Balotelli gefällt mir sehr gut"

Junger Fußballer ist zurück in der Erfolgsspur. Starker Einstand beim FC 08 Villingen

Fußball: Mit dem SC Freiburg und dem 1. FC Kaiserslautern hat der 20-jährige Danilo Cristilli schon zwei prominente Stationen in seiner sportlichen Vita stehen. Aktuell sorgt der junge Fußballer in der ersten Mannschaft des FC 08 Villingen für Aufsehen. Am vergangenen Samstag war Cristilli sogar der Villinger Matchwinner im Verbandsliga-Punktspiel gegen den SV Endingen.

"Ich habe schon als kleiner Junge immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden", verrät Cristilli. Der Sport mit dem runden Leder hat ihn schon von klein auf begleitet und fasziniert. "Ich bin mit dem Fußball aufgewachsen. Seit ich laufen kann, habe ich mit meinem Vater trainiert und gekickt." Die Familie spielte ohnehin schon immer eine bedeutende Rolle im Leben des Youngsters. Egal ob Papa, Mama, Bruder, Cousins oder Onkel – alle haben ihn immer bestens unterstützt. "In meiner Zeit beim SC Freiburg haben sie mich immer zum Training gefahren oder besucht", erinnert sich der Spieler. Sie alle freuen sich mit ihm, dass er aktuell beim Verbandsligisten FC 08 Villingen auf sich aufmerksam macht.

Nachdem es in den Jugendmannschaften beim SC Freiburg und in Kaiserslautern nicht unbedingt nach Plan lief und ihn das Heimweh plagte, kehrte Cristilli unlängst zu seinem Heimatverein zurück. Hier steht er seit 2015 im Kader der ersten Mannschaft. Trotz seiner noch jungen Karriere musste der Deutsch-Italiener schon einige Rückschläge hinnehmen. So fiel Cristilli im vorletzten Winter wegen einer Nasen-Operation rund vier Monate aus und durfte gezwungenermaßen keinen Fußball spielen. Im Anschluss daran verbrachte er ein halbes Jahr aus privaten Gründen in Spanien. Erst im September 2016 schnürte der junge Angreifer wieder seine Schnürsenkel für den FC 08 Villingen. Dort läuft es aktuell sehr gut für ihn. Nach starker Vorbereitung in der Winterpause kommt er in der Rückrunde bislang in zwei Einsätzen auf ein Tor und zwei Vorlagen. Auf die Frage, ob er selbst etwas überrascht ist, muss der Fußballer nicht lange überlegen. "Nein, eher weniger. Ich weiß, welche Qualitäten ich besitze. Ich möchte vor allem Spaß am Fußballspielen haben. Dass ich nach einem Jahr Pause auf dem Platz so schnell wieder angreife, ist dann aber doch etwas überraschend."

Mit den Villingern will Danilo Cristilli schnell zurück in die Fußball-Oberliga. "Der Aufstieg hat oberste Priorität für uns alle und wäre eine geile Sache", ergänzt der Spieler. Wie die meisten Sportler hat auch ein Vorbild: "Mario Balotelli. Er musste in seiner Karriere bereits vieles durchmachen, was nur die Wenigsten wissen. Balotelli hat eine Menge Talent und ist ein wuchtiger Stürmer, der mir sehr gut gefällt."

Auch wenn Cristilli eine Profikarriere mittlerweile größtenteils abgehakt hat, wäre er für Angebote aus höheren Liga offen. "Man weiß nie, was kommt. Falls es einmal Möglichkeiten gäbe, würde ich nicht Nein sagen. Allerdings mache ich mir da keine großen Hoffnungen und konzentriere mich voll auf den FC 08."

Am heutigen Samstag steht für ihn und die ganze Mannschaft eine besondere Aufgabe an. Im Spitzenduell beim Freiburger FC will Cristilli erneut für Furore sorgen. Hier könnten die Nullachter eine wichtige Basis für den erhofften und gewünschten Aufsteig schaffen. Und das wäre ja immerhin auch etwas für die sportliche Vita von Danilo Cristilli.