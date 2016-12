Daniela Maier vor dem letzten Sprung abgeräumt

Skicrosserin vom SC Urach bei Weltcup-Rennen in Innichen auf Rang sechs

Skicross: (daz) Es gibt Tage, da freut sich ein Sportler über Platz sechs bei einem Weltcup-Rennen. Es gibt aber auch Zeiten, da ärgert man sich ein bisschen darüber. So wie Daniela Maier am Donnerstag beim Wettbewerb in Innichen/Italien. „Wenn mich Marielle im Halbfinale nicht abgeräumt hätte, wäre ich wohl im Finale gewesen“, sagte die Skicrosserin vom SC Urach. Gemeint war die Französin Marielle Sabbatei Berger, die Daniela Maier vor dem letzten Sprung zu Fall gebracht hatte. „Natüprlich war ich im ersten Moment sauer, aber sie hat sich hinterher bei mir entschuldigt“, beschrieb die 20-Jährige jene Szene, die sie den Einzug in das Heat der besten Vier gekostet hatte.

So blieb der Schwarzwälderin „nur“ das kleine Finale, das sie auf Rang zwei beendete, was wieder Gesamtplatz sechs bedeutete. Am Vortag hatte Daniela Maier an gleicher Stelle Rang fünf belegt. Auch wenn in beiden Rennen eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre, können sich die Resultate sehen lassen. Sie reihen sich nahtlos ein in die bisherige Top-Ergebnisse der Furtwangerin. Die bisherigen Plätze drei, zweimal fünf, sechs und 15 katapultieren Daniela Maier auf Platz vier im Gesamtweltcup der Skicrosserinnen. Damit hat sie ihr Ziel, die Saison in den Top Ten zu beenden, schon ganz nah vor Augen.Daniela Maiers Teamkollegin Heidi Zacher feierte in Innichen ihren zweiten Weltcup-Sieg in Serie und sorgte für eine ausgezeichnete Stimmung in der deutschen Mannschaft. „Wie Heidi derzeit fährt, ist einfach gigantisch. Ich freue mich riesig für sie“, lässt die junge Schwarzwälderin überhaupt keinen Neid aufkommen.

Nun macht der Skicross-Zirkus erstmal Pause, ehe am Dienstag, 10. Januar, in Italien der nächste Wettbewerb ansteht. Daniela Maier, die momentan in Rosenheim wohnt, nutzt die Zeit, um Weihnachten im Kreis ihrer Familie in Furtwangen zu verbringen. „Ich freue mich schon jetzt auf das gute Essen“, lacht die 20-Jährige. Nach ihren bisherigen Leistung hat sie sich die kulinarischen Köstlichkeiten, die im Bregtal auf sie warten, auch redlich verdient.