Daniela Maier rast in Innichen auf Rang fünf

Weiterer Erfolg für Skicrosserin des SC Urach

Skicross: (daz) Beim Skicross-Weltcup in Innichen/Italien fuhr Daniela Maier vom SC Urach erneut ein Top-Resultat heraus. Die 20-jährige Skicrosserin aus Furtwangen belegte Rang fünf. „Mit diesem Ergebnis bin ich total zufrieden“, sagte die Schwarzwälderin.

Als Siebte hatte Daniela Maier am Dienstag die Qualifikation locker gemeistert und sich für die Heats am Mittwoch qualifiziert. Womöglich hätte sie sogar das Finale der besten Vier erreicht, wenn sie bei ihrem Halbfinale am Start nicht behindert worden wäre. „Da hat mir eine Konkurrentin einfach den Weg abgeschnitten. Von da an bin ich nur noch hinterhergefahren“, sagte Daniela Maier. So blieb ihr nur noch der Start im kleinen Finale, das sie wiederum souverän gewann.

Auch für das Weltcup-Rennen am heutigen Donnerstag an gleicher Stelle rechnet sich die Skicrosserin vom SC Urach gute Chancen aus. „Die Strecke liegt mr“, hat Daniela Maier bereits am Mittwoch festgestellt.

Überschattet wurde der erste Wettbewerb in Innichen von einem schweren Sturz. Anna Holmlund, die Olympia-Dritte von Sotschi, musste in das Krankenhaus von Bozen gebracht und notoperiert werden. Die Schwedin zählt zu den Topstars der Skicross-Szene und gewann schon zweimal den Gesamtweltcup. „Natürlich ist das sehr traurig, was Anna passiert ist. Aber wenn ich am Start stehe, versuche ich das auszublenden und mich nur auf mein Rennen zu konzentrieren“, sagte Daniela Maier.