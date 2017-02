Daniela Maier: Ich lasse mir die nötige Zeit

Skicrosserin nach Knie-Operation im Aufbautraining. WM-Start fraglich.

Skicross: – Am Samstag feiert Daniela Maier ihren 21. Geburtstag. Zu gerne hätte die Skicrosserin vom SC Urach an diesem Tag im norwegischen Skeikampen ihr Weltcup-Comeback gefeiert. Doch ihre Knieverletzung zwingt Daniela Maier weiterhin in die Zuschauerrolle. „Wann ich wieder Rennen fahren kann, ist noch offen. Ich will auf keinen Fall zu früh einsteigen und lasse mir die nötige Zeit“, sagt die junge Schwarzwälderin.

Knapp vier Wochen ist es mittlerweile her, als Daniela Maier sich beim Heim-Weltcup am Feldberg im Abschlusstraining eine Knorpelverletzung zuzog. Wenige Tage später wurde sie operiert (Arthroskopie). Eigentlich hatte Maier damit gerechnet, dass sie Anfang März wieder auf der Piste steht. „Die Operation war es größer als gedacht“, sagt die erfolgreiche Skicrosserin.

Aktuell trainiert die 20-Jährige gemeinsam mit Physiotherapeuten und im Kraftraum. Ob es für die Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada (Spanien) reicht, ist fraglich. Die Zeit wird knapp, denn die WM-Rennen sind bereits am 17. und 18. März. „Natürlich wäre ich bei der WM gerne dabei. Aber im Skicross brauche ich die volle Einsatzbereitschaft und das geht nur, wenn das Knie völlig in Ordnung ist. Deshalb kann ich noch nicht sagen, ob das was wird mit der Weltmeisterschaft“, meint Daniela Maier realistisch.

Gespräche mit den Ärzten und Trainern sowie die Fortschritte im Aufbautraining sollen Aufschluss darüber geben, wann die junge Skicrosserin wieder die Skier anschnallt. Verpasst die Sportsoldatin die WM hat sie Anfang April noch eine weitere Chance, um auf Medaillenjagd zu gehen. Dann steigt die Junioren-Weltmeisterschaft im italienischen Valmalenco an. Die Junioren-WM könnte zumindest ein versöhnlicher Saisonabschluss für Daniela Maier werden.