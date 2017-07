Regionalsport Schwarzwald Daniel Zacek: "Es ist ein tolles Gefühl"

Basketball-Talent aus Villingen-Schwenningen über seine Länderspiel-Premiere und seine Ziele

Basketball: Mittwochnachmittag in der Villinger Innenstadt. Ich bin mit Daniel Zacek verabredet, der in der Jugend-Bundesliga für die Young Tigers Tübingen spielt. Ein Jugendlicher läuft auf mich zu. Er trägt ein Poloshirt mit dem Logo der deutschen Nationalmannschaft auf der Brust. „Das muss er sein“, denke ich und liege richtig. Daniel begrüßt mich nett. Ich frage ihn, wie sein erster Lehrgang beim Deutschen Basketball Bund (DBB) war. „Wie jedes Training eine Herausforderung. Die Übungen hatten es in sich. Auf jeden Fall habe ich viel Erfahrung mitgenommen.“

Daniel durfte sich zudem auch über seine ersten Länderspiele mit der U16-Nationalmannschaft gegen Frankreich freuen. „Es ist ein tolles Gefühl, für sein Land zu spielen. Man hat aber auch Druck im Nationaltrikot, da man darin ja nicht schlecht spielen möchte und verhindern will, dass die Zuschauer denken: Der ist doch gar nicht so gut, wieso spielt der für Deutschland? Da gibt es doch Bessere“, erklärt der 16-jährige.

Im August steht die U16-Europameisterschaft in Montenegro an. Zwölf Spieler nimmt Bundestrainer Alan Ibrahimagic mit. Auch Daniel Zacek? „So richtig Hoffnung mache ich mir nicht, da ich der kleinste Spieler im Kader bin. Trotzdem gebe ich im Training immer mein Bestes. Der Trainer soll meinen Namen im Hinterkopf behalten und mich auf dem Zettel haben.“

Bereits in der Grundschule kam Daniel Zacek mit dem Basketball in Kontakt. „In der dritten Klasse hat sich ein Basketball-Trainer in unserer Schule vorgestellt. Ich fand seine Worte sehr interessant und habe zuvor noch nichts über den Sport gehört. Anschließend bin ich in die Basketball-AG und es hat mir sehr gefallen. Nach und nach hat sich dann alles weiterentwickelt und ich durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei den Panthers Schwenningen bis hoch in die Regionalliga-Mannschaft.“

Mittlerweile sitzen Daniel und ich in der Gemeinschaftspraxis seines Vaters Georg, der als Zahnarzt arbeitet und uns einen Raum zum Interview anbot. Georg Zacek hört aufmerksam zu, wie Daniel seine größte Stärke beschreibt. „Das ist auf jeden Fall der Dreier.“ Arbeiten müsse er noch am Zug zum Korb und am Mitteldistanzwurf. „Gerade den Mitteldistanzwurf trainiere ich mit Samba Thiam intensiv. Viele Basketballer benutzen ihn gar nicht mehr und ziehen nur noch zum Korb oder nehmen den Dreier.“

Auch aufgrund des harten Trainings mit dem erfahrenen Samba Thiam pflegt Daniel eine ganz besondere Beziehung zum Publikumsliebling der Panthers: „Ich bin froh, dass er mich trainiert. Samba ist ein Perfektionist. Er holt alles aus mir raus und achtet auf das kleinste Detail, was mir extrem weiterhilft“, lobt der Youngster den Schwenninger „Oldie“.

Bald beginnt ein neues Kapitel für Daniel Zacek, denn ab der kommenden Saison spielt er für das NBBL-Team (U18) der Young Tigers Tübingen. Gleichzeitig steht in zwei Jahren das Abitur an. Eine große Herausforderung? „Ich bringe Schule und Sport ganz gut unter einen Hut. Dem Verein in Tübingen ist die Schule wichtig. Wenn ich viel zu tun habe, sagt der Klub, dass ich mal ein Training auslassen soll.“

Da ich bei diesem Thema gerne die Meinung von Georg Zacek hören will, frage ich ihn. Für Daniels Vater hat die Schule oberste Priorität, weshalb ihm der Standort Tübingen gefällt. „Ich bin froh, dass Daniel in das NBBL-Team aufgenommen wurde. In Tübingen hat er exzellente Trainer, für die nicht nur der Sport zählt, sondern auch die Schule. Das ist nicht bei jedem Team so“, vertritt Georg Zacek eine klare Meinung. Für den Standort Tübingen schlugen Daniel und seine Familie unter anderem Angebote von den Skyliners Frankfurt, MHP Ludwigsburg und Ratiopharm Ulm aus.

Georg Zacek weiß, dass sein Sohn einen stressigen Tagesablauf hat. „Durch das mehrmalige Pendeln pro Woche ist es nicht immer einfach. Pro Trainingseinheit sind es knappe sechs Stunden, die Daniel unterwegs ist. Seine Schulkameraden können in diesen Stunden etwas ganz anderes machen. Er dagegen kommt erst abends um 21.30 Uhr nach Hause, duscht, isst und setzt sich dann erst an die Hausaufgaben.“ Wegen diesem engen Zeitplan würde Daniel Zacek in Tübingen gerne in eine Spieler-WG ziehen, was die Young Tigers ihren U18-Talenten auch anbieten.

Das junge Basketball-Talent weiß genau, was er will und spricht über langfristige Ziele. „Ich würde gerne in Deutschland weiterspielen. Klar hat jeder Basketballer den Traum von der NBA in Nordamerika. Doch dorthin zu kommen, ist extrem schwer. Die Euroleague wäre geil.“ Apropos NBA: Daniels Vorbild ist Isaiah Thomas, Point Guard bei den Boston Celtics. „Ich schaue mir viele Videos von ihm an. Mir gefällt, wie er das Spiel liest und welche Entscheidungen er trifft. Außerdem ist auch er mit seinen 1,75 Metern ein kleiner Spieler“, lacht der 16-Jährige.

Daniel Zacek ist zwar ein kleiner Basketballer, doch hat er einen riesigen Ehrgeiz. Wer weiß, wohin sein Weg eines Tages führen wird – vielleicht in die Euroleague, wo sich die besten Teams Europas duellieren? Auf jeden Fall ist er ein sympathischer, junger Sportler, dessen Entwicklung ich gespannt verfolgen werde.

