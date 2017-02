Daniel Schmölz: Ich bekam leider kein Angebot

25-jähriger Angreifer steht vor Abschied bei den Schwenninger Wild Wings

Eishockey: Drei Hauptrunden-Partien stehen den Schwenninger Wild Wing noch bevor. Sollten die Schwenninger die Pre-Playoffs nicht erreichen, dürften diese drei Spiele auch die letzten Auftritte von Daniel Schmölz im Trikot der Wild Wings sein. „Ich werde den Verein wahrscheinlich verlassen“, teilte Schmölz gegenüber dem SÜDKURIER mit.

Der 25-jährige stellt allerdings klar, „dass ich gerne bei den Wild Wings geblieben wäre“. Schmölz: „Ich konnte mich in Schwenningen in dieser Saison sehr gut weiterentwickeln. Allerdings bekam ich bislang kein Angebot für die kommende Saison.“ Da es in den vergangenen Wochen keine Gespräche mehr mit Manager Jürgen Rumrich gegeben habe, schaute sich der Angreifer nach anderen Vereinen um. „Ich musste etwas tun, um nicht ohne Job dazustehen“, sagt der gebürtige Füssener. Interesse an Schmölz bekundeten bereits die Augsburger Panthers. Dazu wollte der Stürmer sich allerdings nicht äußern.

Daniel Schmölz steht eigentlich genau für den Weg, den die Wild Wings seit knapp zwei Jahren gehen. Junge deutsche Spieler, die sich in Schwenningen weiterentwickeln und damit auch den Verein weiterbringen. Zuletzt lief es bei Schmölz richtig gut. Mit neun Toren und 14 Vorlagen ist er aktuell hinter Will Acton, Jerome Samson und Marc El-Sayed der viertbeste Scorer im Team von Trainer Pat Cortina.

Während sich Daniel Schmölz offenbar schon für einen Abschied entschieden hat, ist für Alex Trivellato noch unklar, ob er in Schwenningen bleiben wird oder nicht. „Bislang hat mit mir noch keiner gesprochen. Ich würde mir ein Gespräch wünschen“, sagt der Deutsch-Italiener.

Sowohl für Schmölz als Trivellato ist klar, dass sie in dieser Wochen noch einmal alles geben wollen, um die kleine Chance auf die Pre-Playoffs doch noch zu nutzen. Schmölz: „Er ist rein rechnerisch noch möglich. Wir wissen aber auch, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können.“