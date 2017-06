Regionalsport Schwarzwald Daniel Keilwitz: Ein ziemlich perfektes Wochenende

ADAC GT-Masters auf Red Bull-Ring in Österreich

Autorennsport: (mg) Kein Zweifel, der Red Bull-Ring in der Steiermark ist für Daniel Keilwitz ein besonderes Erfolgsterrain. Der Villinger gewann beim ADAC GT-Masters-Rennen bereits zum sechsten Mal auf der österreichischen Grand Prix-Rennstrecke. Zusammen mit seinem französischen Teamkollegen Jules Gounon triumphierte Keilwitz mit der Callaway Corvette C7-GT3 im ersten Lauf der dritten Saisonveranstaltung des ADAC GT-Masters. Im zweiten Rennen belegte das Duo mit dem rund 600 PS starken Rennwagen den dritten Platz und übernahm damit auch die Tabellenführung in der hochkarätig besetzten Sportwagenmeisterschaft.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden die beiden Rennen ausgefahren. Mit der schnellsten Rundenzeit im ersten Qualifying durch Gounon und einem souverän herausgefahrenen Start-Ziel-Sieg im ersten Rennen drückten die Corvetten-Kapitäne der Veranstaltung ihren Stempel auf. Gounon, der beim Blancpain-Endurance-Rennen in Silverstone kürzlich Ferrari-Fahrer Keilwitz mit seinem Mercedes in knallharten Manövern fast von der Strecke bugsiert hatte, harmonierte mit seinem Kollegen in optimaler Weise.

Im zweiten Qualifying für das zweite Rennen blieb Daniel Keilwitz im dichten Verkehr stecken und fuhr „nur“ auf den achten Startplatz im 30 Wagen starken Feld. Der 27-Jährige startete jedoch zu einer tollen Aufholjagd. Gleich nach dem Start stieß er auf Position fünf vor. Dann machte sich ein Mercedes vor ihm breit wie ein Möbellaster. Resolut, aber fair klopfte Keilwitz am Schwabenpfeil auch mal im Stoßstangeninfight in der Spitzekehre an. Richtig brachial ließ es der Sternpilot indes angehen, der Keilwitz fast von der Strecke gerempelt und dafür von der Rennleitung mit der schwarz-orangenen Flagge verwarnt wurde.

Aus dem spannenden Dreikampf verabschiedete sich Keilwitz mit einem bewusst frühen Fahrerwechsel, als das Boxenstoppfenster nach 25 Minuten für zehn Minuten geöffnet hatte. Jules Gounon übernahm das Steuer und profitierte von dem cleveren Schachzug, denn er bog vor dem Mercedes wieder auf die Strecke und konnte zur Spitze aufschließen. Im Windschatten auf Tuchfühlung kämpfte er sich sukzessive an den Drittplatzierten heran. In der letzten Runde nutzte er seine Chance, zog spektakulär an einem zweiten Mercedes vorbei und bekam schließlich als Dritter das Schachbretttuch gezeigt. Den Sieg im zweiten Rennen feierte ein Lamborghini Huracan des einheimischen Grasser-Teams. Die italienischen Flundern beherrschen bei den europäischen GT3-Rennen die Szenerie bisher souverän.

„Das Wochenende verlief für uns ziemlich perfekt“, kommentierte Keilwitz den Auftritt in Österreich. „Was will man mehr? Wir haben fast das Maximale erreicht. Aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Die Strecke im niederländischen Zandvoort, wo das nächste ADAC-Masters-Rennen ausgefahren wird, liegt uns nämlich nicht so. Dort wartet harte Arbeit auf uns.“

Nach drei von sieben Doppelrennen des ADAC-Masters führen Keilwitz/Gounon die Wertung mit 80 Punkten an. Dahinter sind die BMW-Piloten Phillip Eng/Ricky Collard mit 61 sowie die Porsche-Fahrer Sven Müller/Robert Renauer mit 46 Punkten klassiert.