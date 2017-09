Regionalsport Schwarzwald DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer sauer auf einige Spieler

Rückblick auf den 4. Landesliga-Spieltag. Zwei Schwarzwälder Teams mit spätem Gegentreffer

Fußball-Landesliga: Auch wenn nach vier Spieltagen die Tabelle wenig Aussagekraft besitzt, so lassen sich doch erste Tendenzen erkennen. Aktuell haben sich drei der sieben Schwarzwälder Vereine im Vorderfeld platziert, während die anderen vier im Tabellenkeller stehen.

Dank einer starken Leistung entführte der FC Löffingen mit dem 3:1-Sieg in Donaueschingen alle drei Punkte aus Allmendshofen und bleibt ungeschlagen. „Das war die beste Leistung seit langer Zeit. Wir standen defensiv stabil und haben uns auch vom Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Eine ganz wichtige Erkenntnis war für mich zudem, dass wir uns gegen Ende der Partie noch einmal gesteigert haben. Die zweiten 45 Minuten waren eine Top-Leistung“, schwärmt Trainer Tim Heine. Seine Mannschaft habe im Derby einen unbedingten Siegeswillen gezeigt.

Trotz der 1:3-Niederlage gegen Löffingen sah Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, bei seiner Elf einen deutlichen Aufwärtstrend. „Es war eines der bisher besseren Spiele. Über 90 Minuten waren wir sogar einen Tick besser als Löffingen. Allerdings sind wir nach der 1:0-Führung in Euphorie verfallen, statt die Defensive zu stärken. So wurden wir bestraft. Jedoch haben wir nach den 60 Prozent in Frickingen nun schon 80 Prozent unseres Leistungsvermögens abgerufen“, ergänzt Leda. Überhaupt nicht gefallen haben dem Trainer einige Unmutsbekundungen im Umfeld der stets kritischen Anhänger in Allmendshofen. „Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir kommen gemeinsam aus der Situation wieder heraus. Wer jetzt meint, auf die Mannschaft nach erst einem Punkt einschlagen zu müssen, wird ernsthafte Probleme mit mir bekommen“, so Leda.

Nach den drei Auftaktsiegen hat es nun auch den FC Schonach erwischt. Trainer Enrique Blanco hat bei der 1:4-Niederlage in Pfullendorf viel mitgenommen. „Wir haben, was vorher nicht zu erwarten war, 70 Minuten ein Spiel von zwei Teams auf Augenhöhe gesehen. Die Partie hatte teilweise Verbandsliga-Niveau. Ich habe lange kein Spiel von zwei so starken Mannschaften mehr gesehen. Schade ist nur, dass wir mit zwei dummen Fehlern die ersten zwei Gegentreffer begünstigt haben“, sagt Blanco und fügt an: „Pfullendorf ist eine klasse Mannschaft und hat ein Level, auf das wir auch gern einmal kommen möchten. Dieses Spiel wird meiner Mannschaft in ihrem Entwicklungsprozess helfen.“

Mit einem Durchschnittsalter von 20,1 Jahren schickte Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, eine ganz junge Elf in das Spitzenspiel beim Tabellenführer Frickingen. Bitter für diese Jungs, dass sie in der zweiten Minute Nachspielzeit den Treffer zur 1:2-Niederlage kassierten. „Unmittelbar nach dem Spiel waren alle niedergeschlagen, aber wir dürfen stolz auf unsere Leistung sein. Fußballerisch, taktisch und kämpferisch haben meine Jungs ein Riesenkompliment verdient. Wir haben uns bei einem absoluten Top-Team der Liga ausgezeichnet verkauft“, sagt Yahyaijan. Der Villinger Coach beschreibt, wie nah seine Elf am Unentschieden dran war: „Der Schiedsrichter hatte schon die Pfeife im Mund, um das Spiel zu beenden. Da bekommen wir das zweite Gegentor“.

Schon bei der 1:4-Niederlage in Schonach zeigte die Elf des FC Furtwangen, dass es aufwärts geht. Am Freitagabend knüpfte die Elf um Spielertrainer Markus Knackmuß nahtlos daran an und feierte einen verdienten 2:0-Erfolg. „Wenn es etwas zu bemängeln gibt ist es die Tatsache, dass wir nicht schon mit einer Führung in die Pause gegangen sind. Die Chancen dazu waren da“, so Knackmuß. Schließlich traf seine Elf doch noch und ließ erst in Minute 86 die einzige gute Möglichkeit der Gäste zu. Knackmuß schaut nun zuversichtlich auf die nächsten Paarungen, wobei mit Markdorf, Konstanz. Villingen II und Pfullendorf durchaus einige Schwergewichte warten. „Wir werden uns weiter steigern. Der schlechte Saisonstart war der Personalsituation geschuldet“, so Knackmuß.

Der erste Saisonsieg gegen Konstanz hat der DJK Villingen offenbar nicht den nötigen Rückenwind gegeben. Die Leistung in Furtwangen ließ bei Trainer Ralf Hellmer einige Wünsche offen. „Ein Teil der Spieler hat nicht das abgerufen, was sie können. Da stehen persönliche Eitelkeiten und nicht die Mannschaft im Vordergrund. Ich habe mich lange vor die Mannschaft gestellt, aber so wird es nicht weitergehen“, ist Hellmer sauer. Er habe genau erkannt, auf welche Spieler er sich verlassen kann und auf welche eher nicht. Daher ist der Übungsleiter auch froh, dass sich ab dieser Woche die personellen Möglichkeiten deutlich verbessern. Der lange verletzte Mario Giesler kehrt zurück und auch Angreifer Heiko Reich wird nun wieder mehr zur Verfügung stehen. Hellmer erwartet ab sofort deutlich mehr.

Auch im vierten Spiel ging Aufsteiger SV Obereschach ohne Punkte vom Platz. Zumindest ein Zähler war gegen die SG Dettingen lange möglich, doch in der Nachspielzeit trafen die Gäste zum 2:1-Erfolg. „Die Entwicklung meiner Mannschaft geht in die richtige Richtung. Wir sollten jetzt allerdings in kleinen Schritten denken“, sagt Trainer Mario Bibic. Er sah unterschiedliche Halbzeiten seiner Elf: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden. Später haben wir die Räume besser abgedeckt und auch einige Umstellungen klappten besser“, so Bibic. Nicht gefallen hat ihm die gelbrote Karte gegen Mike Duffner. „Da hat der Schiedsrichter das Feingefühl vermissen lassen. Das hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht. Es war für Dettingen kein verdienter Sieg, denn die zweiten 45 Minuten gehörten uns“, so Bibic. Ein großes Lob gab es für Schlussmann Julian Fischer, der in der ersten Halbzeit mehrfach glänzend seine Elf mit tollen Aktionen im Spiel hielt.