Regionalsport Schwarzwald DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer: Ich war tiefenentspannt

Einspruch des FC RW Salem vom Verband abgewiesen. Verlegung des Villinger Landesligaspiels war regelkonform

Fußball, Landesliga: Was war das für ein nervenaufreibendes Saisonfinale. Fünf Landesligisten drohte vor den letzten 90 Minuten noch der Abstieg. Jeder aus dem Quintett gewann sein letztes Saisonspiel. Das Torverhältnis entschied über Abstieg und Klassenerhalt. Zu den fünf betroffenen Mannschaften gehörte auch die DJK Villingen. Mit einem 1:0-Sieg gegen den FC 08 Villingen II sicherte sich das DJK-Team den Klassenerhalt. Da das Verbandsliga-Team des FC 08 zeitgleich ein Heimspiel hatte, wurde die Landesliga-Partie auf dem Rasenplatz der DJK ausgetragen – obwohl die Reserve des FC 08 eigentlich Heimrecht hatte. Staffelleiter Franz-Josef Grüninger stimmte der Verlegung zu. Doch dagegen legte vor wenigen Tagen der abstiegsbedrohte FC RW Salem beim Südbadischen Fußballverband (SBFV) Einspruch ein.

Verbands-Sportrichter Reinhold Hege teilte den Vereinen am Donnerstag mit, dass der Einspruch zurückgewiesen wurde. Hege: „Einspruch können in diesem Fall nur am Spiel beteiligte Vereine einlegen. Ein Drittverein kann dies nicht. Darauf habe ich Salem auch vor dem Urteil schon zweimal hingewiesen“. Für Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen, kommt das Urteil nicht überraschend: „Ich war von Beginn an tiefenentspannt, weil wir nichts Regelwidriges getan haben. Der FC 08 Villingen ist bei seinem Heimspiel ja lediglich auf einen anderen städtischen Platz ausgewichen“. Was den möglichen Heimvorteil betrifft, weist Hellmer mit einem Augenzwinkern darauf hin, „dass wir in der Heimtabelle ohnehin Tabellenletzter sind“.

Bei Jörg Allgaier, dem Vorsitzenden des FC RW Salem, sorgt die Entscheidung von Hege für Unverständnis: „Wir legten nicht Einspruch gegen die Wertung des Spieles ein, sondern gegen die Tatsache, dass hier eine Mannschaft in der Saison mehr Heimspiele hat als die anderen Teams der Liga. Das ist ungerecht.“

Salem hat aktuell zumindest noch etwas Hoffnung auf den Klassenerhalt. Ist Landesliga-Vizemeister FC Singen in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga gegen den SV Kirchzarten und den TuS Durbach erfolgreich, bleibt der Verein in der Landesliga. Scheitern die Singener, muss Salem eine Etage tiefer in die Bezirksliga.

Nun hat der Verein die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Dann entscheidet der Rechtsausschuss des Südbadischen Fußballverbandes um den Vorsitzenden Gerhard Berger. Normalerweise ist dies die letzte Option. Der FC Salem steht allerdings dafür, dass es auch anders geht. Der Verein scheut sich offenbar vor weiteren Rechtsmitteln nicht und hat den Fußballverband schon einmal in die Knie gezwungen. Im November 2011 wurde von einem Schiedsrichter ein „Passvergehen“ bei den Salemern festgestellt. Da der betreffende Spieler zuvor bereits mehrere Partien absolviert hatte, sollten den Salemern 13 Punkte abgezogen werden.

Der FC Salem gab sich damals mit dem endgültigen Urteil des Fußballverbandes nicht ab und zog vor ein ziviles Gericht. Das Landgericht entschied für Salem. Der Verband legte Einspruch ein. Im November 2012 gab das Oberlandesgericht in Karlsruhe dem Verein Recht. Das Urteil des Verbandes wurde für unwirksam erklärt. Daraufhin änderten sich die Statuten des SBFV. „Punktabzüge bei Passvergehen gibt es nur noch für das Spiel, bei dem das Passvergehen erstmals festgestellt wurde“, so Sportrichter Hege.

Jörg Allgaier ist überzeugt, „dass wir auch diesesmal vor einem Zivilgericht Recht bekommen würden. Der Verband weiß auch aus der Erfahrung, dass wir im Fußball-Vereinsrecht sehr gut beraten sind“. Allgaier selbst würde den Weg allerdings nicht erneut einschlagen: „Das Ganze war sehr nervenaufreibend. Zudem ist der Südbadische Fußballverband sehr mächtig und die Schiedsrichter gehören ja zum Verband.“ Allerdings verweist der Vorsitzende auch darauf, dass sowohl was die Berufung als auch weitere Schritte angeht, die gesamte Vereinsführung entscheiden werde.