Regionalsport Schwarzwald DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer: "Ich bin megastolz"

Rückblick auf den vorletzten Landesliga-Spieltag. Erfolgreiches Wochenende für Schwarzwälder Teams

Fußball-Landesliga: Am vorletzten Spieltag sind zwei nahezu sichere Entscheidungen gefallen. Der FC Radolfzell darf als Meister für die Verbandsliga planen, der FC Singen als Vizemeister an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Spannend ist es allerdings noch im Kampf um den Klassenerhalt. Lediglich der FC Gutmadingen steht bislang als Absteiger fest. Der DJK Villingen und dem FC Furtwangen ist es gelungen, die Abstiegsplätze zu verlassen. Sollte es fünf Absteiger geben, würden nach dem gegenwärtigen Stand vier in die Bezirksliga Bodensee und nur einer in die Bezirksliga Schwarzwald absteigen.

Mit lediglich zwölf Spielern reiste der FC 08 Villingen II zum Aufsteiger Markdorf. „Da hatte ich eigentlich kein so gutes Gefühl. Umso mehr hat mich meine Mannschaft überzeugt. Ich kann nur meinen Respekt dazu äußern, wie sicher und souverän wir den 1:0-Erfolg nach Hause gebracht haben“, bilanziert Villingens Trainer Jörg Klausmann die Partie. Damit steht schon vor den letzten 90 Minuten am Samstag gegen die DJK Villingen fest, dass die Klausmann-Elf die Saison als Fünfter abschließen wird. Für Klausmann ist damit das Minimalziel erreicht. Gleichzeitig ist es die gleiche Abschlussplatzierung wie vor zwölf Monaten. Was Klausmann in Markdorf nicht so gefallen hat, war einmal mehr die Chancenauswertung. Daran zu arbeiten wird nun die Hauptaufgabe seines Nachfolgers Marcel Yahyaijan sein.

Dank des 1:0-Heimerfolgs gegen Löffingen ist für den FC Schonach klar, dass die Mannschaft die Premierensaison in der Liga auf Platz sechs, sieben oder acht abschließen wird. Damit wurde das Ziel erreicht, sich für die erste Pokalrunde in Südbaden zu qualifizieren. Trainer Enrique Blanco hatte vor dem Löffingen-Spiel einen kräftigen Umbau der Stammformation angekündigt und diesen auch umgesetzt. „In den ersten 45 Minuten haben die Laufwege noch nicht so gestimmt. Da musste ich in der Pause noch ein paar Stellschrauben drehen. Danach haben die Jungs gezeigt, dass ich auf sie bauen kann“, so Blanco. Zu denen, die ihre Chance nutzten, gehört der erst 18-jährige Torhüter Maximilian Pfau, in der Winterpause aus Zimmern verpflichtet. Schonach gastiert am letzten Spieltag bei der SG Dettingen. Schon jetzt kündigt Blanco einen leidenschaftlichen Auftritt an. „Wir wollen den anderen Schwarzwälder Mannschaften helfen, die den Klassenerhalt noch sicher haben.“

Bei der Partie in Schonach sah Tobias Urban, Trainer des FC Löffingen, fast durchweg eine gute Schiedsrichterleistung, jedoch mit einer Ausnahme: Der Platzverweis von Daniel Fuss. „Da muss der Schiedsrichter etwas mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Mit Elf gegen Elf wäre es ein anderes Spiel geworden. So ging uns nach 80 Minuten etwas die Kraft aus, denn eine Stunde in Unterzahl zu spielen ist fast nicht kompensierbar“, so Urban. Für Löffingen war es die fünfte Niederlage in Folge. Urban, der am Saisonende seinen Posten an Tim Heine übergibt, wünscht sich am letzten Spieltag noch einen Sieg, „denn so möchte ich nicht gehen“. Allerdings gastiert am Samstag der (Fast-)Meister Radolfzell in Löffingen.

Von den sieben Mannschaften, die noch absteigen können, hat der FC Furtwangen nach dem 4:1-Sieg gegen Walbertsweiler die zweitbeste Ausgangsposition. „Wir haben richtig gut angefangen. Die zwei Tore in den ersten zehn Minuten spielten uns in die Karten. Mit dem 1:2 zog wieder etwas Angst in unsere Aktionen ein. Mit dem dritten Treffer war ich mir sicher, dass wir gewinnen“, sagt Co-Trainer Matthias Vollmer. Er bedauerte, dass die Bregtäler nicht frühzeitig einen dritten Treffer nachlegten, dann wäre die Zittereinlage nicht nötig gewesen. „Walbertsweiler hat eine sehr harte Gangart angeschlagen. Mit Lukas Schmitz und Yannick Markon haben wir schon in den ersten 20 Minuten zwei wichtige Spieler verletzt verloren“, ärgert sich Vollmer. Da zudem Thomas Hermann die Ampelkarte sah, könnten drei wichtige Spieler beim Saisonfinale am Samstag beim Hegauer FV fehlen. Vollmer gibt sich dennoch zuversichtlich: „Wir werden nicht absteigen.“

Erstmals seit dem achten Spieltag hat die DJK Villingen einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Mit dem 3:2-Erfolg gegen die SG Dettingen hat die DJK nach der Winterpause schon 27 Punkte geholt. Nur in Radolfzell setzte es eine Niederlage. „Ich bin megastolz. Was die Mannschaft und alle im Umfeld in den vergangenen Wochen geleistet haben, ist mit Worten nicht zu beschreiben“, sagt Trainer Ralf Hellmer. Gegen Dettingen steckte seine Elf einen zweimaligen Rückstand weg und traf in der Nachspielzeit zum 3:2. Dabei musste Hellmer nach der Pause seine Abwehrkette umbauen, nachdem es bei Nikolas Schreiner nach einer Muskelverletzung nicht mehr weiter ging. „Endlich macht es wieder einmal Spaß, auf die Tabelle zu schauen“, ergänzt Hellmer. Am letzten Spieltag steht für die DJK noch das Stadt-Derby gegen den FC 08 II an.

Der FC Gutmadingen hat sich mit einem 2:2 gegen den Hegauer FV von den eigenen Anhängern verabschiedet. Eine Viertelstunde führte Hegau noch mit 2:0. „Wir haben in den ersten 45 Minuten nicht viele Chancen zugelassen. Daher war es ein Nackenschlag, binnen zwei Minuten vor der Pause zwei Treffer zu kassieren. Wir sind anschließend sehr hohes Risiko gegangen und haben uns belohnt. Diese Moral spricht für meine Mannschaft“, bilanziert Trainer Heinz Jäger. Den Coach freute auch, wie die eigenen Zuschauer die Mannschaft nach dem Anschlusstreffer anfeuerten. Am Samstag führt die vorerst letzte Landesliga-Dienstreise der Gutmadinger nach Salem.