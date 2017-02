DJK Villingen verliert Stadtderby

0:2-Niederlage gegen BSV Schwenningen

Fußball: (daz) Landesligist DJK Villingen ging am Samstag in einem weiteren Testspiel gegen den Stadtnachbarn BSV 07 Schwenningen mit einer 0:2-Niederlage vom Platz. Dimitri Stroh (11.) und Kim Tursak (80.) erzielten die Tore der Württemberger. Villingens Trainer Ralf Hellmer hatte durch krankheitsbedingte Absagen nur 13 Spieler dabei. Zudem verlor die DJK schon nach 20 Minuten Heiko Reich mit einer Platzwunde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der BSV schon getroffen, was der DJK in 90 Minuten nicht gelang. „Wir werden das Ergebnis nicht überbewerten. Chancen waren genügend da. Letztlich hat bei uns die mentale Stabilität gefehlt. Dieses Selbstvertrauen müssen wir uns wieder erarbeiten“, resümierte Hellmer. Schwenningen habe seiner Elf auch wegen des schnellen Führungstreffers einiges voraus gehabt. Hellmer hofft auf eine baldige Rückkehr der ausgefallenen Akteure, um schon im Training wieder intensiver zu arbeiten. Das Spiel habe ihm einige Erkenntnisse und Ansatzpunkte geliefert.