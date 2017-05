DJK Villingen steigert Chance auf Klassenerhalt

Vier Zähler am Doppelspieltag. Sieg beim Hegauer FV und Punkteteilung gegen Salem

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – DJK Villingen 1:3 (0:2). (uko) Bereits nach 100 Sekunden gingen die Gäste in Führung. Einen langen Ball aus der eigenen Abwehr nahm Patrick Haas ungehindert auf und überlistete Torhüter Windey mit einem Heber. Die Hegauer übernahmen danach die Regie und kombinierten gefällig. Allerdings gelang es nicht, die DJK-Abwehr unter Druck zu setzen. Die Hegauer Angriffe endeten oft vor der Strafraumgrenze. Lediglich Roth hatte zwei Gelegenheiten. In Minute 7 klärte Torhüter Amiti seinen Kopfball aus kürzester Entfernung und in Minute 42 spielte Roth einen Pass ins Niemandsland, statt selbst abzuschließen.

Die DJK blieb mit Kontern gefährlich. Nach Zuspiel von Haas kam Heiko Reich zum Abschluss, doch Watras rettete auf der Torlinie. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff krachte ein Freistoß von Mike Tritschler aus 25 Metern an die Querlatte. Der Ball landete wieder beim Schützen, der zum 0:2 traf.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst nichts. Nach einer Stunde führte ein kurz gespielter Eckball zum 1:2. Schneider schoss in den langen Torwinkel. Fortan spielte Hegau engagierter. Tritschler musste einen Schuss von Müller an die eigene Torlatte lenken, um den Ausgleich zu verhindern. Dann verzog Schneider (80.) knapp, ebenso Barke mit einem Kopfball fünf Minuten später. In der Nachspielzeit brachte Schafhäutle im Strafraum einen DJK-Spieler zu Fall, sah die Rote Karte und Sarr verwandelte den Strafstoß unhaltbar zum 1:3-Endstand. Tore: 0:1 (2.) Haas, 0:2 (44.) Tritschler, 1:2 (60.) Schneider, 1:3 (90+5.(FE) Sarr; SR: Faller (Buchenbach); ZS: 90. Bes. Vork.: Rote Karte A. Schafhäutle (90+4. Hegauer FV).

DJK Villingen – FC Rot-Weiß Salem 1:1 (1:1). (olg) Zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen und nur eine Niederlage in den vergangenen elf Begegnungen: Die Erfolgsserie der DJK hält an. Der Klassenerhalt ist nun sogar fast aus eigener Kraft möglich und das sportliche Wunder greifbar nah. Weil die Elf von Trainer Ralf Hellmer zur Zeit nur so vor Selbstbewusstsein, Motivation und Beharrlichkeit strotzt, und sich ihrer starken Formkurve und der Möglichkeiten bewusst ist, ist das Winterschlusslicht vom letzten Platz auf Platz 15 gerückt.

Das Remis gegen Salem ging in Ordnung, da beide Seiten in der Schlussphase die Chance auf den Sieg hatten. Villingen erwischte den besseren Start. Die ersten 20 Minuten gehörten den Gastgebern. Mike Tritschler (9.) hatte Pech mit einem von Abdulsamet Yazici abgefälschten Ball aus zwölf Metern. Die Villinger forderten in dieser Szene einen Handelfmeter. In der 29. Minute parierte RW-Keeper Livgöcmen einen 22-Meter-Schuss von Marc Riesle. Nach gut einer halben Stunde stellte sich Salem allerdings besser auf die Gastgeber ein und machte die Räume geschickt zu. Dennoch fiel das 1:0 der DJK in der 39. Minute. Nach einem Foul an Alieu, der einen Doppelpass mit Riesle spielte und in den Strafraum eindrang, dort von Arber Kalludra von den Beinen geholt wurde, behielt Patrick Haas nach dem Pfiff die Nerven und verwandelte den Strafstoß sicher.

Aus dem Nichts fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit vor der Halbzeitpause. Salem erwies sich als effektiv und effizient. Erste Chance, erstes Tor. Daniele Francesco flankte in den Strafraum, Marc Duerrhammer verlängerte mit dem Kopf und Philipp Beck drückte den Ball über die Linie ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die DJK unbeirrt und rannte auf das Gästetor an. Einzig die Durchschlagskraft fehlte und die Salemer Abwehr stand kompakt, so dass die Hellmer-Elf keine Lücke fand. So lief die Zeit davon. Salem kam plötzlich in der Schlussphase auf und hatte drei dicke Chancen. Lavrim Amiti im DJK-Kasten hielt den Punkt fest. In der 81. Minute parierte er gegen Yazici, Sekunden später setzte Beck einen Kopfball knapp am Villinger Gehäuse vorbei. Erneut hielt Amiti (83.) den Ball fest. Die DJK ihrerseits hatte den finale Sturmlauf. Erst vergab Riesle mit einem Freistoß (88.), dann scheiterten in der 90. Minute Riesle mit einem Flachschuss an Livgöcmen und der RW-Torhüter hielt ebenso glänzend gegen Christian Penndorf (90.+1).

„Ein Kompliment an meine Jungs: Sie haben bis zum Ende versucht, auf Sieg zu spielen. Wir waren wie im Hinspiel überlegen, haben es allerdings vor der Pause versäumt, das 2:0 nachzulegen. Der Ausgleich fiel unglücklich. Das Remis geht aber in Ordnung“, sagte DJK-Trainer Ralf Hellmer. Tore: 1:0 Haas (FE/39.), 1:1 Beck (45.+2). SR: Christian Schweizer (Oberried). ZS: 120.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Reich (69. Käfer), Schreiner (85. Hug), Werner, Haas, Tritschler, Riesle, Sarr, Wieczorek, Avci (77. Takuete).