DJK Villingen siegt im Stadtderby

Nachrichten aus dem Schwarzwälder Fußballgeschehen

DJK Villingen

Landesligist schlägtVfB Villingen mit 2:1

Fußball: Landesligist DJK Villingen gewann das Vorbereitungsspiel gegen den Nachbarn und A-Kreisligisten VfB Villingen mit 2:1 Toren. Steffen Restle brachte den VfB vor der Pause in Führung. Marc Riesle glich nach einem Freistoß für die DJK zum 1:1 aus. In der Schlussminute unterlief dem VfB nach einem Eckball ein Eigentor zum 2:1-Erfolg der DJK. „Die ersten 30 bis 35 Minuten waren bei uns richtig gut. Wir sind auf einen hoch motivierten und laufstarken Gegner getroffen“, sagte DJK-Trainer Ralf Hellmer. Er habe bei seiner Elf einen Leistungsanstieg registriert. „Vor ein paar Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren.“ Für VfB-Trainer Antonio Szarmach war das Stadtderby „ein super Test“, in dem seine Elf auch konditionell gegen die zwei Ligen höher angesiedelte DJK lange Zeit ein gleichwertiger Gegner war. (daz)

FC Furtwangen

Bei Knackmuß überwiegt positiver Eindruck

Fußball: Eine starke Leistung zeigte Landesligist FC Furtwangen trotz der 0:1-Niederlage im Testspiel beim FC Emmendingen (Landesliga Staffel 2). In Minute 75 entschieden die Gastgeber die Partie, wobei unmittelbar zuvor der Furtwanger Patrick Eschle auf Zuspiel von Jens Fichter eine erstklassige Chance hatte, seine Elf in Führung zu schießen. „Wir haben durch einen Treffer der Marke Tor des Monats verloren. Bei mir überwiegen die positiven Eindrücke. Es war eine Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe und sehr gutem Landesliga-Niveau“, sagte Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. Beide Teams überzeugten mit einer guten Defensivarbeit. (daz)

FC Gutmadingen

Spieler sollen sich an Nuturrasen gewöhnen

Fußball: (daz) Eine Woche vor dem Punktspielauftakt gegen den SC Konstanz-Wollmatingen testet Landesligist FC Gutmadingen am Samstag ab 13 Uhr auf eigenem Platz gegen den Bezirksligisten SV Grafenhausen den Ernstfall. „Ich ordne das Spiel allerdings nicht als Generalprobe ein. Diese gab es für uns am vergangenen Wochenende in Schramberg. Jetzt geht es darum, sich nach den vielen Einheiten und Spielen auf Kunstrasenplätzen wieder an den Naturrasen zu gewöhnen und an der Feinabstimmung zu arbeiten. Wir wollen mit dem ersten Punktspiel eine neue Euphoriewelle auslösen, an deren Ende vielleicht doch noch der Klassenerhalt steht“, sagt Gutmadingens Trainer Heinz Jäger. (daz)