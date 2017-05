regionalsprt schwarzwald DJK Villingen setzt Aufholjagd fort

FC Löffingen unterliegt im Derby mit 2:5 Toren. Sieben Tore und sieben Torschützen

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Villingen 2:5 (1:2). (wm) Die DJK Villingen wahrte mit dem Sieg die Chancen auf den Klassenerhalt. Die Zuschauer sahen eine etwas kuriose Partie mit einem fast unglaublichen Ausgang. Beide Halbzeiten bestimmte Löffingen das Spiel, doch Villingen erzielte die Tore.

Ein Grund für die Löffinger Niederlage war die schwache Chancenauswertung. Ein weiterer Grund war ein starker Villinger Torhüter. Weißenberger (4.) und ein Eckball von Zimoch, der am langen Pfosten vorbei sauste, waren die ersten Chancen. Dann traf Weißenberger (9.) den Pfosten. Im Gegenzug überlief Villingens Tritschler die weit aufgerückte Löffinger Abwehrreihe und ließ Torhüter Osek beim 0:1 keine Chance. Anschließend gab es wieder Löffinger Möglichkeiten durch Gaudig (14.), Weißenberger (19.) und wieder Gaudig (21.). Zwei Minuten später folgte ein klassischer Konter der DJK. Avci lief allein auf Osek zu, scheiterte aber am Torhüter.

In Minute 27 glich Löffingen aus. Yannik Beha kam im Strafraum zu Fall und Gaudig traf vom Elfmeterpunkt. Nur sieben Minuten später markierten die Gäste die erneute Führung. Avci drückte einen Lattenpraller nach Freistoß von Riesle zum 1:2 ein. Auf der anderen Seite verhinderte Torhüter Amiti (41.) mit starker Reaktion den Ausgleich durch Kopp.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Riesle mit einem scharfen Schuss aus 25 Metern für die Gäste auf 1:3. Löffingen berannte danach das Villinger Tor. Binnen kurzer Zeit vergaben zweimal Gaudig und Hirschbolz ihre Möglichkeiten, bevor Hoheisel (70.) nach Zuspiel von Gaudig per Kopf auf 2:3 verkürzte. Wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Werner mit einem Distanzschuss und dem 2:4 den alten Abstand wieder her. Der Ball schlug genau im Torwinkel ein. Die letzte gute Löffinger Möglichkeit vergab Kopp (75.) einmal mehr gegen Amiti. Schließlich stellte Haas in Minute 85 den Endstand her. Löffingen ist somit noch immer nicht gerettet, braucht noch einen Punkt. Tore: 0:1 (10.) Tritschler, 1:1 (28.) Gaudig, 1:2 (35.) Avci, 1:3 (47). Riesle, 2:3 (70.) Hoheisel, 2:4 (72.) Werner, 2:5 (83.) Haas; ZS: 70; SR: Pace (Engen).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, D. Fuß, Weißenberger, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Gaudig, Kopp (80. Klein), Baumann (59. Hoheisel), J.Beha.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Förnbacher (66. Käfer), Reich, Tritschler, Hug, Riesle, Sarr (86. Takuete), Schreiner, Avci (46. Haas).