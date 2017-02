DJK Villingen gegen SV Obereschach

Landesligist gegen Bezirksliga-Spitzenreiter

Fußball: In vier Vorbereitungsspielen und vielen Trainingseinheiten will die DJK Villingen in Bestform kommen, um den Abstieg aus der Landesliga doch noch zu vermeiden. Erster Testpartner ist am Samstag ab 15 Uhr Bezirsliga-Spitzenreiter SV Obereschach auf dem Villinger Kunstrasenplatz. „Wir haben uns ganz bewusst einen starken Testspielpartner ausgesucht, der uns richtig fordern wird“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Mit den ersten Übungseinheiten ist Hellmer zufrieden. Die Trainingsbeteiligung stimmt, obwohl Studenten wie Haas, Riesle oder Bettdecken wegen Prüfungen oftmals absagen mussten. Da Zimmermann weiterhin angeschlagen ist und in der Rückrunde auch nur noch sporadisch zur Verfügung steht, ist der Kreis der Spieler etwas kleiner geworden. Vorab wird es am Samstagvormittag noch eine zusätzliche Trainingseinheit geben.