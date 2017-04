Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen bei Torfabrik

Beim FC Singen zu Gast

Fußball-Landesliga: FC Singen – DJK Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit viel Selbstvertrauen, aber doch als klarer Außenseiter reisen die Villinger zum Tabellenzweiten, der mit 56 Punkten schon weit mehr als doppelt so viele Zähler eingesammelt hat als die Villinger (22). Hinzu kommt, dass Singen in zwölf Heimspielen nur einmal als Verlierer vom Platz ging. Im ersten Vergleich Anfang Oktober zeigte die DJK eine gute erste Halbzeit, kassierte aber nach der 2:0-Pausenführung noch eine 2:4-Niederlage.

Die Villinger müssen sich auf ein Offensiv-Feuerwerk der Gastgeber einstellen. Immerhin ist Singen mit 76 Treffern in 25 Spielen die Torfabrik der Liga. "Wir wissen um die Qualität der Gastgeber. Wir reisen aber auf keinen Fall an, um nur das Ergebnis in Grenzen zu halten. Meine Spieler haben zuletzt eine tolle Moral gezeigt. Und wenn wir auch diesmal alle zufrieden vom Platz gehen, haben wir unser Ziel erreicht", sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer. Immerhin habe seine Elf zuletzt von sieben Partien nur eine verloren, und zwar beim Tabellenführer Radolfzell. Da am vergangenen Spieltag zudem die rote Laterne abgegeben wurde, ist ein erstes Teilziel erreicht und die Aufholjagd weiterhin im vollen Gange. Der zwischenzeitlich schon deutliche Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz wurde auf überschaubare sechs Zähler reduziert.

Fehlen wird der gesperrte Mike Tritschler. Zudem erhielt Hellmer zuletzt Absagen von verletzten oder am Samstag verhinderten Spielern. Thematisieren will der Trainer dies nicht. "Wir haben weitere Spieler in der Hinterhand, die unser Vertrauen besitzen." Namen will der Trainer nicht nennen. Hoffnungen dürfen sich indes Spieler wie Kevin Kostka oder Hermann Takuete machen, die zuletzt aus taktischen Gründen aus der Startformation fielen oder sich mit Kurzzeiteinsätzen angeboten hatten.