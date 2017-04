Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen: Zwei Gegner in Reichweite

DJK Villingen: Zwei Gegner in Reichweite

Tabellenvorletzter will sechs Punkte holen

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – DJK Villingen (Samstag, 15.30 Uhr); DJK Villingen – FC RW Salem (Montag, 15 Uhr). (daz) Mit 13 von 15 möglichen Punkten hat sich die DJK Villingen zuletzt wieder näher an die Nichtabstiegsplätze herangearbeitet. Noch steht die Elf von Trainer Ralf Hellmer auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch am Doppelspieltag könnte sich das verändern. Beide Gegner der Villinger sind tabellarisch in Reichweite. Somit haben diese Partien für die DJK durchaus richtungweisenden Charakter.

„Wir haben uns die neue Konstellation selbst erarbeitet und nicht geschenkt bekommen. Wir sind wieder dran, was uns vor einigen Wochen kaum einer zugetraut hatte. Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen“, betont Hellmer. Wegen der zwei Punktspiele hat der Übungsleiter nichts an der Trainingsintensität verändert und dabei viel Begeisterung bei seinen Spielern gesehen. „Die Übungseinheiten dieser Woche waren hervorragend. Alle Spieler ziehen ausgezeichnet mit und es macht großen Spaß mit diesen Jungs“, ergänzt Hellmer. Hinzu kommt, dass er personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Nur Kevin Kostka und Michael Förnbacher sind noch etwas angeschlagen und stehen möglicherweise erst am Montag zur Verfügung.

Unterdessen ist Hellmer über die Abstiegsregelung sauer. „Wenn wirklich fünf Mannschaften absteigen würden, wäre das extrem krass. Das würde ich auch sagen, wenn wir im gesicherten Mittelfeld wären. Da sollten die Funktionäre doch etwas mehr Flexibilität beweisen. Eine weitere Saison mit einer 17-er Staffel würde niemand schaden.“

Um ganz sicher zu gehen, sollten die Villinger Platz zwölf erreichen, auf dem aktuell der FC RW Salem steht. Die Lücke von sechs Punkten zu schließen, oder zumindest zu reduzieren, ist das große Ziel der DJK am verlängerten Wochenende. „Ich werde meine Mannschaft nicht unter Druck setzen. Die Jungs können selbst die Tabelle lesen. Mir ist viel wichtiger, den Fußball zu spielen, mit dem alle zufrieden vom Platz gehen können. Wir haben eine gute Form und wollen, dass sich diese auch in den Ergebnissen zeigt“, fügt Hellmer an.