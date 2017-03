DJK Villingen: Trainer Hellmer verlangt Mut

Landesliga-Schlusslicht will mit Sieg gegen Stockach schwache Heimbilanz aufpolieren

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – VfR Stockach (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Noch 13 Spiele bleiben der DJK Villingen, um den Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden. Mit einem Sieg gegen den auf Rang zehn platzierten VfR soll die Trendwende eingeleitet werden. „Meine Mannschaft hat in den vergangenen Wochen eine gute Entwicklung gezeigt. Jetzt müssen wir mutig spielen, uns einiges zutrauen und auch an ein Erfolgserlebnis glauben“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer. Mehr als bei allen anderen Konkurrenten wird für die Villinger ein guter Start wichtig sein.

Aus neun Spielen auf eigenem Platz hat die DJK bisher nur einen Punkt geholt und dabei auch nur vier Tore erzielt. Heimstärke sieht anders aus. Hellmer hat in den vergangenen Tagen intensiv daran gearbeitet, dass diese Negativerlebnisse aus den Köpfen der Spieler verschwinden. „Wir haben bisher nicht so viele Gegentore bekommen. Da sind wir nicht schlechter als Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Diese ordentliche Abwehrarbeit müssen wir fortsetzen, aber offensiv sollten wir mehr Durchschlagskraft erzeugen“, sagt der Coach. Er hat in den Übungseinheiten viele Spielformen gewählt, um Erfolgserlebnisse zu erzeugen. Hellmer: „Der Ball war bei uns immer dabei. Auch am Torschusstraining haben wir intensiv gefeilt.“

In dieser Woche hat sich Hellmer neue Informationen über Stockach besorgt, um seine Akteure einzustellen. Wie sich die Anfangsformation gestaltet, will der DJK-Trainer noch nicht verraten. Einerseits hat der Coach mehrere Möglichkeiten, andererseits will er bis zum Abschlusstraining die Spannung hochhalten. Da sich zuletzt einige jüngere Akteure angeboten haben, könnten ein oder zwei der Youngster auch in der Startformation auftauchen. Hellmer will damit auch ein Zeichen für die jungen Spieler setzen.

„Das A und O in diesem Spiel wird sein, wieder grundsolide in der Abwehr zu arbeiten. Chancen werden wir sicherlich bekommen. Diese auch zu nutzen, wird wichtiger sein als je zuvor“, sagt der Trainer.