DJK Villingen: Trainer Hellmer rundum zufrieden

Landesligist schlägt Bezirksliga-Tabellenführer SV Obereschach klar mit 3:0 Toren

Fußball: (daz) Landesligist DJK Villingen feierte am Samstag im ersten Vorbereitungsspiel einen 3:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten SV Obereschach. Yannick Käfer (25.) und Heiko Reich (42.) trafen vor der Pause, Hermann Takuete (54.) nach dem Seitenwechsel. „Wir hatten im bisherigen Saisonverlauf noch nicht so viele Erfolgserlebnisse. Auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, tut uns der Sieg sehr gut“, resümierte DJK-Trainer Ralf Hellmer. Er sah eine kompakt agierende DJK-Elf, die in den zweiten 45 Minuten gleich auf sieben Positionen ausgewechselt wurde. „Das war abgesprochen, um vielen Spielern eine Chance zu geben“, ergänzt Hellmer. Dass bei der Passgenauigkeit noch nicht alles klappte, kann Hellmer verschmerzen. „Es war unser erstes Testspiel. Dafür bin ich rundum zufrieden. An den Schwächen werden wir verstärkt arbeiten.“

Ein Kompliment gab es von Hellmer auch für den Gegner. „Obereschach war ein guter Testspielpartner. Ich glaube, beide Seiten haben viele Erkenntnisse gewonnen.“