Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen: Trainer Hellmer fordert Geduld und Mut

Gegen Dettingen-Dingelsdorf weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt geplant

Fußball-Landfesliga: DJK Villingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) In den vergangenen acht Partien ging die DJK Villingen ungeschlagen vom Platz. Diese starke Serie hat der Elf um Trainer Ralf Hellmer die Chance auf den Klassenerhalt wieder eröffnet. Ein weiteres Schlüsselspiel steht am Samstag an. Mit einem Sieg könnte Villingen die Lücke von drei Punkten zu den Gästen schließen und im besten Fall sogar die Abstiegsplätze erstmals seit dem achten Spieltag verlassen.

„Wenn uns am 4. März einer die jetzige Konstellation vorgelegt hätte, wären wir glücklich gewesen. Wir haben es aber nicht geschenkt bekommen, sondern hart erarbeitet. Jetzt wollen wir die Situation auch nutzen“, betont Hellmer. Er rechnet indes mit einem Gast, der zumindest einen Punkt mitnehmen möchte. „Dettingen ist sehr kompakt. Die Spieler helfen sich fußballerisch untereinander und auch verbal.“ Schon im Training richtete der DJK-Coach die Schwerpunkte allein auf die Stärken der Dettinger aus. „Für das Spiel stehen drei Attribute im Mittelpunkt. Geduld, Vertrauen und Mut. Wenn wir das beherzigen, ist einiges machbar“, so Hellmer.

Noch hat der Trainer nicht alle elf Plätze in der Mannschaft vergeben, auch weil hinter dem Einsatz von Fatih Avci nach dessen Muskelverletzung in Löffingen noch ein Fragezeichen steht. Möglicherweise rückt auch Martin Wieczorek, der in Löffingen fehlte, wieder in die Mannschaft. „In beiden Fällen werde ich wohl erst kurz vor dem Anpfiff wissen, ob die Spieler zur Verfügung stehen“, ergänzt Hellmer. Er hat in seinem Kader zuletzt auch wegen der vielen positiven Ergebnisse eine gute Stimmung ausgemacht. „Wir sind gefestigt und auf alles vorbereitet. Die Chance, uns für die Aufholjagd zu belohnen ist sehr groß. Wir werden aber keinen Druck auf die Mannschaft ausüben“, so der DJK-Coach.