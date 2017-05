Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen: Das Fußballwunder ist perfekt

Großartiger Saisonendspurt sichert den Klassenerhalt in der Landesliga. Heiko Reich schießt gegen FC 08 II Villingen Tor des Tages

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Villingen 0:1 (0:1). Jubel, Tränen, Freude, Ausgelassenheit: Die DJK Villingen hat die Sensation geschafft – der Klassenerhalt ist sicher. Dank Matchwinner Heiko Reich, der in der 39. Minute mit seinem siebten Saisontor ein weiteres Jahr in der Landesliga sicherte. Patrick Haas hatte ihn mit einer Zuckervorlage herrlich bedient und völlig frei vor dem FC 08-Tor versenkte er den Ball eiskalt. "Es war das wichtigste Tor, was ich erzielt habe – für unsere tolle Mannschaft, in der jeder bis zum Ende alles gegeben hat und an sich glaubte."

Die Bilanz ist schier unglaublich: Als fast aussichtsloser Tabellenletzter in die Rückrunde gestartet, war DJK Villingen das beste Team 2017 und kassierte weniger Niederlagen als Meister FC Radolfzell. Nur eine Niederlage in den letzten 14 Begegnungen (in Radolfzell), die letzten zehn Spiele ungeschlagen mit 26 von 30 möglichen Punkten. So etwas hat kein Team aus dem Bezirk Schwarzwald in den vergangenen 40 Jahren in der Landesliga erreicht. "Ich kann es selbst kaum glauben und bin erleichtert. Dies hat uns keiner mehr wirklich zugetraut", sagte Routinier Fatih Avci.

Gerade so als hätten sie die Meisterschaft geholt, freuten sich die Jungs von Trainer Ralf Hellmer am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr nach dem Schlusspfiff im "Auswärts-Heimspiel" gegen den Stadtrivalen und lagen sich vor 250 Zuschauern glücklich in den Armen. "Es wurde uns nichts geschenkt. Der FC 08 hat alles versucht und hatte einige gute Chancen, um das Spiel selbst zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen", resümierte Hellmer erleichtert. "Heute ist ein denkwürdiger Tag, ich empfinde nur noch Freude."

Im Vorfeld der Partie waren hitzige Diskussionen entstanden, weil der FC 08 durch das zeitgleiche Verbandsligaspiel auf sein "Heimrecht" verzichtete und das Spiel auf dem DJK-Platz beim nur einen Steinwurf entfernten Nachbarn austrug. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und, wie ich finde, das sportlich fair gelöst gegen eine aggressive und disziplinierte DJK", sagte FC 08-Trainer Jörg Klausmann und nahm etwaigen Spekulationen gleich den Wind aus den Segeln.

Vor der Klassenerhalt-Feier, "die für mich in meiner Trainer-Karriere einen höheren Stellenwert einnimmt als eine Meisterschaft", hatte Hellmer nervenaufreibende 90 Minuten zu überstehen. Immer wieder die bohrenden Gedanken: Wie steht es auf den anderen Plätzen? Reicht ein Punkt und 37 Zähler oder braucht es einen Sieg, um mit 39 Punkten wegen des besseren Torverhältnisses den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Nach 45 Minuten führten alle vier Teams mit bis dato 36 Punkten.

Da war klar: DJK Villingen brauchte drei Zähler, denn das Bodensee-Trio aus Stockach, Salem, Denkingen gewann letztlich alle seine Spiele. Somit hatten vier Teams am Schluss 39 Punkte. Der DJK-Anhang musste jedes Mal zittern, wenn die FC 08-Reserve eine Chance hatte, um selbst in Führung zu gehen. Doch DJK-Torhüter Lavdrim Amiti machte sich eine Woche nach seinem Geburtstag mit starken Paraden selbst ein nachträgliches Geschenk. Gegen Aleksander Novakovic (10.) hatte er Glück, als er bereits umspielt war und Mike Tritschler vor der Linie rettete. Mauro Chiurazzis Fallrückzieher lenkte er um den Pfosten (21.). Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Hellmer-Elf einem Rückstand hätte hinterher laufen müssen. Als in der zweiten Hälfte die Entscheidung möglich war, jedoch das 2:0 nicht fallen wollte, war Geduld gefragt. Mike Tritschler scheiterte an Ahmet Beller (69.), Hermann Takuete verpasste nach Vorlage von Yannick Käfer (75.) und scheiterte nochmals in der 86. Minute am FC 08-Keeper.

Dann war die Zeit für Applaus, Wehmut und Abschied gekommen: Tolga Selcuk wurde eingewechselt, um ihn mit einem Kurzeinsatz würdig zu verabschieden. Der frühere DFB-Junioren-Nationalspieler beendet mit 36 Jahren seine Karriere. "Es ist der Wahnsinn, was die Mannschaft in der Rückrunde geleistet hat. Zum Abschluss meiner Fußballkarriere werde ich so etwas nicht vergessen", so Selcuk.

Beim FC 08 Villingen II verlassen neben Trainer Jörg Klausmann übrigens Erik Raab (Ziel unbekannt), Cever Atar (FC Bad Dürrheim), Cihan Turan, Torhüter Matthias Gißler und Flügelstürmer Marco Effinger (alle zum Bezirksliga-Aufsteiger FV Marbach) den Verein. Tor: 0:1 Reich (39.). SR: Mario Barisic (Sigmaringen). ZS: 250.

FC 08 Villingen II: Beller, Campisciano, Raab, Y. Arslan, M. Chiurazzi, Turan (46. Cakici), Bodenseh (52. Atar), Dresel, Effinger, Novakovic, Bak.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Tritschler, Schreiner, Förnbacher, Sarr, Werner (68. Takuete), Haas (54. Käfer), Hug, Riesle (90. Selcuk), Reich.