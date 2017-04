Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen vs FC Gutmadingen: Trainer Leda rechnet mit 500 Zuschauern

DJK Donaueschingen vs FC Gutmadingen: Trainer Leda rechnet mit 500 Zuschauern

Landesliga-Derby am Mittwoch

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Gutmadingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). (daz) Die Fußballfans dürfen im Landesliga-Derby auf ein attraktives Spiel hoffen. Unvergessen ist der erste Vergleich vom 24. August, als die DJK in Gutmadingen mit einer 4:1-Führung in die Pause ging und sich anschließend zu einem 4:3-Erfolg zitterte. Gutmadingen kommt mit dem jüngsten 4:1-Heimsieg gegen Schonach im Rücken, während die DJK drei der vier Spiele nach der Winterpause verlor. Interessant ist das Spiel auch vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren schon mehrere Spieler für beide Vereine aktiv waren.

Richtig rund läuft es bei der DJK aktuell nicht. In den vergangenen sieben Spielen setzte es sechs Niederlagen. „Wir wissen, dass Gutmadingen mit breiter Brust bei uns auftreten wird. Da sie am kommenden Wochenende in Radolfzell wohl eher chancenlos sein werden, wollen sie bei uns dreifach punkten und werden alle raushauen. Auf uns kommt eine schwere Partie zu“, sagt DJK-Trainer Christian Leda.

Eigentlich wollte Leda mit 15 Spielern die englische Woche bestreiten, doch daraus wird nichts. Florian Kleinhans fällt mit Bänderriss länger aus und der Einsatz von Raphael Künstler wird sich wohl erst am Mittwoch entscheiden. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um Raphael fit zu bekommen. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, ergänzt Leda. Der DJK-Trainer rechnet mit einer großen Kulisse, da das Derby durch die Tabellenkonstellation nochmals an Brisanz gewinnt. „Ich tippe auf 500 Besucher. Da wollen wir uns natürlich von der besten Seite zeigen“, fügt Leda an.

Der Sieg gegen Schonach hat in Gutmadingen die Hoffnungen erhöht, dass es im Kampf um den Klassenerhalt doch noch ein Happy-End geben kann. „Gelingt es uns nachzulegen, haben wir wieder alle Chancen“, weiß Trainer Heinz Jäger. Er sieht bei der DJK die größere individuelle Klasse, seine Elf aber keinesfalls chancenlos. „Wir müssen die Partie gegen Schonach zum Maßstab nehmen“, so Jäger. Der Gutmadinger Trainer weiß natürlich, dass es bei den Donaueschingern nach der Winterpause noch nicht rund läuft, seine Elf sich deshalb aber nicht in Sicherheit wiegen sollte. Zudem geht Jäger davon aus, dass die Allmendshofener gerade gegen Gutmadingen alles abrufen werden, um nicht als Verlierer vom eigenen Platz zu gehen.

Personell wird es bei den Gästen gegenüber der erfolgreichen Partie vom vergangenen Samstag wohl keine Veränderungen geben. „Alle sind fit und wollen spielen. Wir sind näher zusammengerückt, was die Auswahl der ersten elf Spieler schwerer macht“, ergänzt Jäger. Noch hofft er auf eine Rückkehr des lange verletzten Dominik Maus, mit dem die eigene Defensive noch sattelfester werden soll. Ob Maus spielen kann, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden.