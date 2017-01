DJK Donaueschingen schlägt FC Neustadt

Baaremer Landesligist feiert 4:1-Sieg gegen Verbandsliga-Aufsteiger

Fußball: (daz) Landesligist DJK Donaueschingen feierte am Samstag in Tiengen einen 4:1-Erfolg im Vorbereitungsspiel gegen den Verbandsligisten FC Neustadt. Für beide Mannschaften war es der erste Test nach der Winterpause. Sam Samma (24.) brachte die Neustädter nach einem Donaueschinger Abwehrschnitzer in Führung. Stephan Ohnmacht (38.) erzielte den 1:1-Halbzeitstand. Nach der Pause trafen die Donaueschinger Berkay Cakici (58.), Andreas Albicker (71.) und Raphael Schorpp (79.) zum 4:1-Endstand. „Unsere erste Halbzeit war ordentlich. In den zweiten 45 Minuten haben wir kräftemäßig etwas abgebaut. Die DJK hat unsere individuellen Fehler eiskalt genutzt. Der Donaueschinger Sieg geht in Ordnung“, sagte Rolf Eckert, sportlicher Leiter der Neustädter. Eckert stand an der Seitenlinie, da die Trainer-Brüder Benjamin und Klaus Gallmann aus privaten Gründen nicht anwesend waren.

DJK-Trainer Christian Leda will den klaren Sieg nicht überbewerten. „Neustadt hatte sicherlich nicht den besten Tag. Uns gibt der Erfolg ein gutes Gefühl für die weitere Vorbereitung.“ Gefallen hat Leda, dass seine Elf die Treffer teilweise schön herausgespielt hat. Auch die taktischen Planspiele, wie eine Dreier-Abwehrkette, funktionierten bei den Allmendshofenern schon recht gut.