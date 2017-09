Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen nun Schlusslicht

Erneute Niederlage in der Landesliga

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler/Rengetsweiler – DJK Donaueschingen 2:0 (2:0) Die DJK hatte die ersten Chancen. Schorpp und Heitzmann scheiterten an Torhüter Specker. Nach rund 20 Minuten kam die Heimelf besser ins Spiel. Die erste große Möglichkeit hatte Fischer, der von Müller freigespielt wurde. Sein Schuss ging über das Tor. Die Gastgeber waren danach spielbestimmend. In Minute 37 kämpfte sich Moser nach einem Eckball durch und erzielte das 1:0. Mit dem Pausenpfiff nutzte Strobel einen Fehler in der Gästeabwehr und erhöhte auf 2:0. Die zweite Spielhälfte startete ähnlich wie die erste. Die Gäste versuchten ins Spiel zu kommen, fanden aber gegen die sehr gut stehende Defensive der Heimmannschaft kein Mittel. Die Gastgeber scheiterten danach an der nötigen Konsequenz. So verlief die zweite Halbzeit eher ereignisarm. Tore: 1:0 Moser (37.), 2:0 Strobel (45.); ZS: 150; SR: Kefer.

DJK Donaueschingen: Neininger, Schorpp, Wild, Albicker, Ganter (75. Limberger), Künstler, Sevimli, Heitzmann (63.Jäggle), Beha, Sauter, Cakici (63. Meyer).