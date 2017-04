Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen hat leichtes Spiel

2:1-Sieg gegen Salem. Cakici und Ganter treffen

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Rot-Weiß Salem 2:1 (2:0). (tw) Donaueschingen feierte einen knappen, aber verdienten Heimsieg gegen schwachen Gegner.

Nach fünf Minuten übernahm die DJK die Kontrolle über das Spiel und gab diese nicht mehr ab. Gegen tief stehende Gäste kam Ohnmacht (19.) zum ersten gefährlichen Abschluss, den der Torhüter der Gäste parierte. Danach wurde der agile Albicker durch ein Foul an der Grundlinie gebremst. Schneider bediente mit dem Freistoß Cakici, der per Kopf zur verdienten 1:0 Führung einnickte. Danach hatte die DJK eine hohe Ballbesitzquote, aber keine zwingenden Torabschlüsse. Bei Salem war nicht zu erkennen, dass die Elf sich im Abstiegskampf befindet. In Minute 42 setzte sich Ohnmacht auf der rechten Außenbahn durch und bediente Ganter, der mit toller Technik zum 2:0 traf.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die DJK ein Übergewicht und Salem keine Torszene. Erndle (59.) brachte ein Zuspiel von Ohnmacht nicht im Tor unter. Nach exakt einer Stunde scheiterten gleich mehrere Spieler der DJK bei Einschussmöglichkeiten im Strafraum. Schorpp (70.) brachte nicht genügend Druck hinter eine Hereingabe von Schneider. Ein Schuss von Ohnmacht (72.) verfehlte knapp das Tor und zehn Minuten später scheiterte Ohnmacht am Torhüter. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch einen Foulelfmeter eine Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (19.) Cakici, 2:0 (42.) Ganter (42.), 2:1 (94./FE) Theurich; SR: Kododziej (Rastatt); ZS: 250.

DJK Donaueschingen: Neininger, Heitzmann, M. Kleinhans, Sauter, Albicker, Schorpp, Köpfler (58. Erndle), Cakici, Ganter, Ohnmacht (91. Späth), Schneider (84. Gerold).