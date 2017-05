Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen gewinnt hochklassige Partie

Allmendshofener haben nach 3:1-Erfolg gegen SC Konstanz zumindest Rang drei sicher

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen– SC Konstanz-Wollmatingen 3:1 (1:1). (tw) Die Donaueschinger haben vor rund 200 Zuschauern ein hochklassiges Landesligaspiel gewonnen und somit zwei Spieltage vor Abschluss der Saison Rang drei in der Tabelle sicher. Ob mehr daraus wird, hängt von den nächsten Ergebnissen des FC Singen, gegenwärtig Tabellenzweiter, und vom letzten Heimspiel der DJK in zwei Wochen ab. Singen hat das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber der punktgleichen DJK. Die Elf vom Hohentwiel hat noch zwei Partien zu bestreiten, die DJK nur noch eine.

Beide Teams agierten wohltuend fair in dem Spitzenspiel und begannen sehr forsch. Sie ließen den Ball gut laufen und boten technisch hervorragenden Fußball. Die Gäste prüften bereits in der 4. Minute DJK-Schlussmann Vesenmayer, der toll reagierte und einen Rückstand verhinderte. Donaueschingen hatte in Minute 12 die erste Möglichkeit. Nach einer kurz gespielten Ecke verzog Raphael Künstler aus kurzer Distanz. Trotz hoher Intensität beider Teams ergaben sich wenige Tormöglichkeiten. In Minute 28 fiel nach toller Kombination das 1:0 der DJK über Raphael Künstler. Benedikt Ganter bediente den mitgelaufenen Stephan Ohnmacht und der erzielte die Führung. Fünf Minuten glichen die Gäste aus. Haag gelang ein schöner Kopfballtreffer.

Auch nach dem Seitenwechsel bleib die Partie hochklassig und kurzweilig. Konstanz agierte zunächst stärker. Vesenmayer (52.) verhinderte einen Rückstand. Die erste gute Aktion der DJK in der zweiten Hälfte brachte das 2:1. Nach schöner Vorarbeit von Ganter schloss Ohnmacht zur Führung ab. Danach wurde die DJK wieder stärker und dominanter, doch Konstanz blieb stets gefährlich. Nach schönem Zusammenspiel über Andreas Albicker (73.) und Max Schneider fehlte im Zentrum der Abnehmer für die endgültige Entscheidung. Diese blieb Raphael Schorpp vorbehalten. Nach Eckball von Schneider erzielte er mit einem schönen Kopfballtreffer das 3:1 und damit den Endstand. Tore: 1:0 Ohnmacht (28.), 1:1 Haag(33.), 2:1 Ohnmacht (58.), 3:1 Schorpp (79.); SR: Julian Schmid (Fischerbach), ZS: 200.

DJK Donaueschingen: Vesenmayer, M. Kleinhans, Albicker, Sauter, Schorpp, Künstler (85. Wild), Ganter (83. Hölzenbein), Erndle ,Cakici, Ohnmacht (88. Heizmann), Schneider (90. Allaut).

Bildergalerie zum Spiel in Donaueschingen: