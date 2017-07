Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen gewinnt 5:0 gegen FC Neustadt

Landesligist mit starkem Testspiel-Aufstakt

Fußball: (kat) Landesligist DJK Donaueschingen landete in seinem ersten Testspiel einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den Verbandsligisten FC Neustadt. Stephan Ohnmacht brachte die Donaueschinger in der 20. Minute in Führung. Acht Minuten später traf Daniel Köpfler zum 2:0. Ohnmacht sorgte noch vor der Pause für das 3:0 (38.). In der zweiten Hälfte unterlief Neustadts Ralf Schubnell in Spielminute 50 ein Eigentor zum 0:5. Den Schlusspunkt setzte Ohnmacht mit seinem dritten Treffer zum 5:0.

DJK-Trainer Christian Leda meinte nach dem ersten Vorbereitungsspiel seiner Mannschaft: „Das Ergebnis überrascht mich. Aber ich denke, das Spiel ist kein Maßstab. Beide Mannschaften werden in der kommenden Saison anders agieren. Wir haben sehr viel Wert auf die Defensive und Konter gelegt. Neustadt mehr auf Ballbesitz.“