DJK Donaueschingen fordert FC Neustadt

Interessantes Testspiel in Tiengen

Fußball: FC Neustadt – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr, in Tiengen). (daz) Die Partie zwischen dem Verbands- und dem Landesligisten wurde von Donaueschingen auf den Platz des FC Tiengen verlegt, um einem Spielausfall zu verhindern. Bei Neustadt fehlen die Trainer-Brüder Benjamin und Klaus Gallmann. Die Mannschaft wird vom stellvertretenden Vorsitzenden und sportlichen Leiter Rolf Eckert betreut. Winterneuzugang Christian Feger (Bonndorf) wird sein Debüt geben. Die Donaueschinger haben am vergangenen Wochenende die guten Trainingsbedingungen im Neckarpark Stuttgart genutzt, allerdings auch ein, zwei verletzte Spieler mitgebracht. „Wir hatten optimale Bedingungen. Nun ist es wichtig, dass wir wieder in den Spielrhythmus kommen. Von daher bin ich über jeden Test froh“, sagt DJK-Trainer Christian Leda.