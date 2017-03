DJK Donaueschingen enttäuscht

Allmendshofener unterliegen auf eigenem Platz der Spvgg. F.A.L. mit 2:5 Toren

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – Spvgg F.A.L. 2:5 (0:4). (tw) Die Donaueschinger machten es am Sonntag den Gästen einfach, die drei Punkte zu entführen. Verloren war das Spiel schon nach den ersten 45 Minuten. Da zeigten die Allmendshofener eine desolate Leistung und kassierten nach der Niederlage am vergangenen Wochenende in Furtwangen bereits die zweite Pleite.

Vom Beginn weg agierten die Gäste viel engagierter. Sie traten mit viel Siegeswillen auf und hatten auch in der Körpersprache Vorteile. Die Mannschaft aus Frickingen kämpfte um jede Aktion, mit Taten und mit Worten. So ließ sich auch das über die gesamte Spielzeit sehr unsicher pfeifende Schiedsrichtergespann vielfach beeindrucken und traf mehrfach sehr überraschende Entscheidungen.

Zunächst allerdings setzte der Donaueschinger Max Schneider einen Knaller aus 18 Metern an den Pfosten. Wäre hier die 1:0-Führung gelungen, hätte die Partie möglicherweise einen anderen Verlauf genommen. Doch es kam anders. Die Spielvereinigung setzte die Nadelstiche. Nach einer umstrittenen Freistoßentscheidung erzielten die Gäste in Minute 13 die 1:0-Führung. Arnold traf im Nachsetzen. Mit optischer Überlegenheit, aber ohne dass der gegnerische Torhüter ernsthaft eingreifen musste, setzte sich das Spiel fort. Der Spielvereinigung gelangen mehrere gefährliche Konter. In der 32. Minute setzte sich Burgmeister locker auf der Außenbahn durch und legte quer, sodass Scherer nur noch zum 0:2 einschieben musste.

Bereits im nächsten Angriff hatte die DJK mit dem ersten schön herausgespielten Spielzug ihre größte Möglichkeit. Stephan Ohnmacht ließ diese aber aus und verpasste den Anschlusstreffer. Besser machten es die Gäste, die vor dem Pausenpfiff noch zweimal zuschlugen. Wieder war Scherer der Torschütze. Mit zwei einfachen Kontern gelang ihm der Hattrick zum 0:4-Halbzeitstand. Stefan Heitzmann gelang ebenfalls in Minute 44 das 1:4. Der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Wer in der zweiten Hälfte auf ein Aufbäumen der DJK hoffte, musste seine Hoffnung bereits beim Betreten der Elf auf dem Platz begraben, denn die Körpersprache war alles andere als positiv. In der 53. Minute hatte Andreas Albicker eine Möglichkeit. Er nahm einen Abpraller direkt, verfehlte aber den Torwinkel knapp. Zehn Minuten später dezimierte sich die DJK-Elf selbst mit einer gelb-roten Karte. Diese hätte durch einen rechtzeitigen Wechsel vermieden werden können.

In Minute 69 fiel schließlich doch der erste Treffer der DJK. Raphael Schorpp verwandelte einen Handelfmeter zum 1:4. Als die Donaueschinger ein Foul an Christoph Erndle monierten, erzielte die Spielvereinigung in der 74. Minute das 1:5. Vom Anspielpunkt weg verkürzte Schorpp nur Sekunden später zum 2:5-Endstand. Unterm Strich ein verdienter Sieg der Gäste aus Frickingen. Donaueschingen wird sich steigern müssen. Tore: 0:1 Arnold (15.), 0:2, 0:3, 0:4 (32., 42., 44. Scherer), 1:4 Schorpp (69./HE), 1:5 Krasniqi (74.), 2:5 Schorpp (74.); SR: Nico Martorana; ZS: 250.

DJK Donaueschingen: Neininger, Albicker, Heitzmann, Erndle, Sauter (70. Stocker), Cakici, Schneider (66. Köpfler) , Schorpp, F. Kleinhans, Ohnmacht (66. Zeller).