Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen baut Erfolgsserie aus

Gegen Dettingen vierter Sieg in Folge. Baaremer festigen Rang drei

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen–SG Dettingen-Dingelsdorf 2:1 (1:0). (tw) Die Gäste überzeugten in der ersten Viertelstunde mit schnellem Spiel, blieben aber ohne Tormöglichkeit. Danach fand die DJK besser ins Spiel. Eine Direktabnahme von Max Schneider parierte der Gästetorhüter. Die DJK war jetzt im Spiel. Schneider (18.) nach Zuspiel von Stephan Ohnmacht hatte die nächste Chance, bevor Raphael Schorpp (27.) nach einem Eckball von Schneider die Kugel zum 1:0 über die Linie drückte.

Dettingen wurde wieder wacher und hatte eine Chance (29.). Torhüter Sebastian Neininger reagierte glänzend. Dann kam wieder die DJK, vergab jedoch binnen sechs Minuten drei Chancen. Beim vermeintlichen 2:0 durch Christoph Erndle (44.) sah der Unparteiische eine Abseitsstellung.

Die DJK kam entschlossen aus der Kabine und hatte nach Zuspiel von Schorpp durch Köpfler die nächste Chance. Das 2:0 folgte wenig später. Daniel Köpfler bediente Ohnmacht und der traf mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel. Dettingen setzte in dieser Phase kaum Akzente. Erndle traf anschließend nach Vorlage von Ohnmacht den Ball nicht richtig. In Minute 66 war wieder Neininger gefragt, der im Eins-gegen-eins den Anschlusstreffer verhinderte. Durch unglückliche Entscheidungen brachte der Schiedsrichter in eine faire Partie enorme Hektik. Ohnmacht (79.) verzog, nachdem er von Schorpp eingesetzt wurde.

In der Nachspielzeit verkürzten die Gäste durch einen Elfmeter. Stephan Heitzmann hatte den Ball gespielt, doch der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Tore: 1:0 (27.) Schorpp, 2:0 (53.) Ohnmacht, 2:1 (90+2./FE) Birsner; SR: Langeneckert (Appenweier); ZS: 170.

DJK Donaueschingen: Neininger, Heitzmann, Kleinhans M., Hölzenbein, Albicker, Schorpp, Köpfler (57. Ganter), Erndle (84. Vosseler),Cakici, Ohnmacht (89. Zeller), Schneider (90. Trindade Aguiar)