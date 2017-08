Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen anfällig bei Freistößen

1:4 Niederlage in Frickingen

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – DJK Donaueschingen 4:1 (2:0). (mm) Die Gastgeber gingen dank ihrer bisherigen sechs Punkte mit breiter Brust in die Partie. Dagegen hatten die Donaueschinger bisher erst einen Punkt, bei dem es auch blieb.

Die SpVgg F.A.L. kam besser in die Partie, kontrollierte Ball und Gegner ab der ersten Minute. Es wurden mehrere Chancen herausgespielt, die zunächst nichts Zählbares einbrachten. Dies änderte sich in der 21. Minute, als Sebastiani einen Freistoß vom linken Strafraumeck über die Mauer in die rechte Torecke schlenzte. Auch danach waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. In der 29. Minute folgte eine Kopie des 1:0. Wieder trat Sebastiani zu einem Freistoß an und wieder schoss er den Ball über die Mauer in die rechte Torwartecke.

Zu Beginn der zweiten Hälfte investierten die Gäste mehr. In der 56. Minute wurde Ganter mit einem guten Pass in die Tiefe angespielt. Ganter ließ dem Frickinger Torwart Hummel keine Abwehrchance und vollendete zum 2:1. Nur drei Minuten später spielte das Frickinger Mittelfeld einen Pass auf M. Burgenmeister, der zum 3:1 erhöhte. In der 74. Minute hatten die Frickinger erneut einen Freistoß vom linken Strafraumeck. Erneut nutzte Sebastiani diesen zum 4:1. Tore: 1:0 Sebastiani (21.), 2:0 Sebastiani (29.), 2:1 Ganter (56.), 3:1 M. Burgenmeister (59.), 4:1 Sebastiani (74.); SR: Kozul (Rheinfelden); ZS: 320.

DJK Donaueschingen: Neininger, Beha, B. Ganter, R. Künstler (46. Sevimli), Sauter, Heitzmann, Cakici, Chr. Limberger, Schneider (83. Kurth), Albicker, Hölzenbein (68. Rist).