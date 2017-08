Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen: Pokalspiel mit Bezirksliga-Elf

Landesligist tritt beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell an

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC Radolfzell – DJK Donaueschingen (Mittwoch, 18.15 Uhr). (daz) Personalsorgen in der Landesliga-Elf und die Tatsache, 48 Stunden später das Landesliga-Eröffnungsspiel zu bestreiten, haben die DJK Donaueschingen zu einer außergewöhnlichen Maßnahme veranlasst. Die Donaueschinger werden mit der kompletten zweiten Mannschaft, die gerade den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, in Radolfzell antreten. Somit tendieren die Erfolgsaussichten nahezu gegen Null. Doch das haben die Donaueschinger einkalkuliert, denn die Vorbereitung ist komplett auf das erste Landesliga-Punktspiel am Freitag gegen den FC Überlingen ausgerichtet.

Thomas Wild wird bei der DJK-Elf als verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie stehen. Er leitete am Montagabend auch das Abschlusstraining. „Die Jungs werden sicherlich kaum eine Chance haben, sind aber sehr motiviert. Für unsere Bezirksliga-Elf ist die Partie eine große Herausforderung und ein ernsthafter Test im Hinblick auf die Punktspiele. Die Mannschaft freut sich auf das Spiel und will sich achtbar verkaufen“, betont Wild: Bis auf die verletzten Oliver Gerold und Andrei Szabo hat Wild alle Akteure an Bord. Eine eigentlich von der DJK favorisierte Verlegung der Partie wurde von Radolfzell abgelehnt. Immerhin gelang es, den Anpfiff von 17.45 Uhr auf 18.15 Uhr zu verlegen.