DJK Donaueschingen: Ohnmacht und Schorpp treffen

Landesligist bezwingt im Vorbereitungsspiel A-Junioren des FC 08 Villingen

Fußball: (daz) Landesligist DJK Donaueschingen behielt im Vorbereitungsspiel gegen die A-Junioren des FC 08 Villingen aus der Verbandsliga mit 4:2 Toren die Oberhand. Für die Baaremer um das Trainer-Team Christian Leda und Olaf Kurth erzielten Raphael Schorpp (13./60.) und Stephan Ohnmacht (66./86.) die Tore. Die Villinger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich sowie zur 2:1-Führung erzielten Tobias Fischer (28.) und Jonas Janz (54.). „Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Da sind wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben sehr offensiv mit drei Spitzen agiert, was aber nicht ganz aufging. Nach der Umstellung klappte es besser. Da zeigte meine Elf in Halbzeit zwei weitaus mehr Engagement. Unterm Strich war es eine gute Trainingseinheit“, resümierte Kurth nach der Partie auf dem Kunstrasenplatz.

Die ganz großen Testmöglichkeiten hatten die Baaremer indes nicht, da nur zwölf Spieler zur Verfügung standen. Im Donaueschinger Tor gab Winterneuzugang Steffen Vesenmayer sein Debüt. Auch zwei Spieler der Kreisliga-Mannschaft kamen zum Einsatz.