Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen II steht vor Meisterschaft

29. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. SG Riedöschingen/Hondingen spielt nur unentschieden

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Bad Dürrheim II – SV Mundelfingen 3:1 (2:1). (ms) Bad Dürrheim startete gut, verlor aber nach dem überraschenden Tor der Gäste durch Philipp Wetzel komplett den Faden. Gegen Ende der ersten Hälfte brachte Timo Cristilli die Gastgeber mit einem Doppelpack wieder in die Spur. In Hälfte zwei vergab Mundelfingen viele Chancen und kassierte in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Tore: 0:1 (17.) Wetzel, 1:1 (34.) Cristilli, 2:1 (45.) Cristilli (FE), 3:1 (90.+1) Stefan Netzel. ZS: 25. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FV Möhringen – FC Bräunlingen 5:5 (3:1). In einer spektakulären Partie war Möhringen über weite Strecken besser, verspielte aber in den letzten zwölf Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung. Tore: 0:1 (3.) Dominik Emminger, 1:1 (16.) Christian Portius, 2:1 (24.) Abdourahman Jallow, 3:1 (37.) Jallow, 4:1 (48.) Jonathan Bell, 4:2 (55.) Lukas Anhold, 5:2 (74.) Stephan Paulsen, 5:3 (78.) Anhold, 5:4 (81.) Emminger, 5:5 (87.) Lukas Rosenstiel. ZS: 180. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

FC Neustadt II – FC Hüfingen 2:1 (1:1). Die Gäste begannen aktiver und gingen durch Sebastian Sohn schnell in Führung. Eugen Baibarak konterte die Hüfinger Führung schnell zum Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte schloss Björn Fischer einen guten Spielzug zum 2:1 ab. In der Folge drängte Hüfingen vergeblich auf den Ausgleich. Tore: 0:1 (13.) Sohn, 1:1 (19.) Baibarak, 2:1 (47.) Fischer. ZS: 50. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Löffingen II – FC Lenzkirch 3:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Florian Hofmann die Hausherren per Kopf in Front. In der Schlussphase nutzte Tim Rüdiger einen Löffinger Fehler zum verdienten Ausgleich. Durch zwei Tore nach Standards in der Nachspielzeit behielt Löffingen die Punkte zuhause. Tore: 1:0 (55.) Hofmann, 1:1 (84.) Rüdiger, 2:1 (90.+1) Benjamin Gaudig, 3:1 (90.+4) Frank Löffler. ZS: 150. SR: Frank Rosenkränzer (Freiburg).

SSC Donaueschingen – DJK Donaueschingen II 1:2 (1:1). Im Stadtderby war die DJK besser. Christian Limberger köpfte die Gäste früh in Front. Danach glich Boba Sila für den SSC aus. In Hälfte zwei zeigte sich die spielerische Klasse der DJK-Reserve. Andrei Szabo schloss eine schöne Kombination zum verdienten 1:2-Endstand ab. Tore: 0:1 (13.) Limberger, 1:1 (27.) Sila, 1:2 (61.) Szabo. ZS: 150. SR: Tobias Doering (Brigachtal).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen 3:3 (0:1). Die Gäste fanden besser ins Spiel und gingen durch Sascha Wenzler in Führung. Nach dem 0:2 kurz nach der Pause wachte die SG auf. Patric Frank verkürzte mit einem Schuss ins lange Eck. Auch nach dem 1:3 durch Markus Wenzler drückten die Hausherren weiterhin. Johannes Scherer köpfte zum 2:3 ein, Björn Werhan verwandelte einen Elfmeter-Nachschuss. Patrick Zolg vergab am Ende noch eine Chance zum 4:3. Tore: 0:1 (17.) Sascha Wenzler, 0:2 (48.) Wenzler, 1:2 (71.) Frank, 1:3 (84.) Markus Wenzler, 2:3 (86.) Scherer, 3:3 (88.) Werhan. ZS: 250. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

SV Göschweiler – SV St. Märgen 4:1 (2:0). Mit einem Lupfer brachte Viktor Lampel den starken SV Göschweiler in Führung. Kurz darauf legte Hady Konate nach. In Durchgang zwei machte Lampel mit seinen Toren zwei und drei alles klar. Der Ehrentreffer der Gäste war ein schöner Freistoß durch Steve Gerhardt. Tore: 1:0 (18.) Lampel, 2:0 (20.) Konate, 3:0 (55.) Lampel. 4:0 (61.) Lampel, 4:1 (88.) Gerhardt. ZS: 100. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

SV Gündelwangen – FC Pfohren 1:2 (0:0). In der torlosen ersten Hälfte waren die Gastgeber leicht besser. In Abschnitt zwei brachte Sebastian Boma die Gäste per Konter in Führung. Danach geriet der FCP in Unterzahl, was Benjamin Kaiser per Kopf zum Ausgleich nutzte. Das glücklichere Ende hatten jedoch die Gäste, die in Person von Benedikt Wolf zum Siegtreffer konterten. Tore: 0:1 (64.) Boma, 1:1 (81.) Kaiser, 1:2 (89.) Wolf. ZS: 120. SR: Jens Bormann (Hüfingen). Gelb-Rot: FCP (70.).