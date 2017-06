Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen II: Gekommen, um zu bleiben

Kreisliga-Meister will auch in der Bezirksliga für Furore sorgen

Fußball: Nach einem gescheiterten Versuch hat DJK Donaueschingen II im zweiten Anlauf den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Seit dem 23. Spieltag führte die Mannschaft der Trainer Erich Thurow und Tobias Limberger die Tabelle der Kreisliga A, Staffel 2, an. Dennoch durfte sich die Mannschaft erst am letzten Spieltag mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Neustadt II die Krone aufsetzen. Von den 30 Punktspielen gewann die Elf 20 und ging nur viermal als Verlierer vom Platz. Mit 97 Treffern wurde die 100er-Marke nur knapp verfehlt.

„Nach Rang drei in der vergangenen Saison war einer der ersten zwei Plätze unser erklärtes Ziel“, sagt Walter Fürderer, Leiter der DJK-Fußballabteilung. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, wurde vor der Saison die Konzeption etwas umgestellt. Mehr als in den vergangenen Jahren wurden Spielern aus der Landesligamannschaft Plätze in der Zweiten eingeräumt. Primär ist die Reserve-Elf der Allmendshofener ein Sammelbecken für die vielen Nachwuchsspieler. „Wir wollen den Talenten eine Perspektive bieten. Spieler, die nicht gleich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, sollen hier ein zusätzliches Sprungbrett finden. Ihre Entwicklung gilt es zu fördern. In der Bezirksliga werden sie zudem deutlich mehr gefordert, was nur gut für ihre Entwicklung sein kann“, ergänzt Fürderer. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die hohe Zahl von 36 eingesetzten Akteuren in der vergangenen Saison erklären.

Seit Jahren ist die Fußballbegeisterung im Donaueschinger Stadtteil Allmendshofen besonders groß. Da die erste und zweite Mannschaft bislang ständig im wöchentlichen Wechsel auf eigenem Platz um Punkte kämpften, hat sich auch die Reserve-Elf eine große Fanbasis geschaffen. Treten zweite Mannschaften oft vor nahezu leeren Rängen an, darf sich die DJK nicht selten über dreistellige Zuschauerzahlen freuen. Auf diese Unterstützung setzt der Verein nun auch eine Etage höher. Fürderer: „Ich denke, dass wir auch in der Bezirksliga viele Besucher haben werden. Der Stellenwert dieser Mannschaft ist bei uns sehr hoch.“ Auch sportlich gibt es ehrgeizige Ziele, wie der Abteilungsleiter betont. „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir möchten uns in der Bezirksliga etablieren. Im ersten Jahr zählt nur der Klassenerhalt. Doch bei der Vielzahl an talentierten Jungs ist selbst eine gute Mittelfeldplatzierung machbar.“

Schneller und härter: Auf diese Eigenschaften muss sich die Aufstiegsmannschaft im Bezirksoberhaus laut Fürderer in erster Linie einstellen. „Technisch sind wir sicherlich nicht schlechter als andere Bezirksligisten.“ Extern wird der Kader nicht aufgestockt, zumindest werden sich die Baaremer nicht auf Spielersuche begeben. „Unsere Nachwuchsmannschaften spielen Verbands- oder Landesliga. Da kommt in den nächsten Jahren einiges nach. Wir werden ihnen keine auswärtigen Spieler vor die Nase setzen“, macht Fürderer das Konzept der weiteren Jugendförderung deutlich. Da zudem die Trainerteams der ersten und zweiten Mannschaft Hand in Hand arbeiten, sei es jederzeit möglich, dass Talente auch in der Landesliga eine Chance erhalten.

Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Konstellation, dass nunmehr die ersten zwei von drei Aktivenmannschaften bei der DJK direkt untereinander in der Landes-und Bezirksliga spielen, weitere Fortschritte für den Gesamtverein. Schließlich ist die zweite Mannschaft der DJK Donaueschingen hinter dem FC 08 Villingen II (Landesliga) die am höchsten angesiedelte Reserve im Bezirk Schwarzwald. Gefeiert wurde am Sonntag rund um das Clubhaus schon ausgiebig. Der zweite Anlauf des „zweiten Anzugs“ hat gepasst.