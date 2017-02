DJK Donaueschingen: Erndle trifft zum 1:1-Endstand

Landesligist spielt gegen SC Pfullendorf Unentschieden

Fußball: (daz) In einem weiteren Vorbereitungsspiel erreichte Landesligist DJK Donaueschingen auf eigenem Platz gegen den Verbandsligisten SC Pfullendorf ein 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen kurz vor der Pause (42.) in Führung. Christoph Erndle (47.) traf für die Donaueschinger zum 1:1-Endstand. Beide Mannschaften lieferten sich ein temporeiches Spiel, in dem kaum ein Klassenunterschied zu sehen war. Bei der DJK gab Maximilian Kleinhans nach längerer, beruflich bedingter Pause in der zweiten Halbzeit sein Comeback. „Es war ein gutes Vorbereitungsspiel. Wir wollten sehen, wo wir stehen und haben einige Eindrücke gewonnen. Es war unser drittes Vorbereitungsspiel und wir haben uns ordentlich verkauft“, resümierte Olaf Kurth, der mit Christian Leda bei der DJK ein Trainer-Team bildet. Die Dreier-Abwehrkette stand einmal mehr gut. Kurth: „Unser Defensivverhalten sieht schon gut aus. Die Abwehrkette spielt sich ein, und auch taktisch klappt das schon gut.“ Einmal mehr stand bei Donaueschingen Winterneuzugang Steffen Vesenmayer zwischen den Pfosten.