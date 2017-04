Regionalsport Schwarzwald DEL-Spiele auch am Donnerstag und Samstag

Beim Fantalk der Wild Wings viele Themen erörtert. Etat für die Mannschaft leicht erhöht

Eishockey: Beim Fantalk der Wild Wings im Schwenninger Wirtshaus Wildpark wurden zahlreiche Themen angerissen. Trainer Pat Cortina, Manager Jürgen Rumrich sowie Geschäftsführer Michael Werner und sein Bruder Alexander standen den rund 100 SERC-Fans Rede und Antwort (wir berichteten bereits aktuell). Hier noch einige Punkte, die den Spielbetrieb der Wild Wings betreffen:

Etat: Das Budget für die Mannschaft der Saison 2017/18 wurde leicht erhöht. Das bedeutet Manager Jürgen Rumrich zufolge jedoch nicht, dass sich die Wild Wings künftig teure Neuzugänge leisten werden. Vielmehr sei der Etat erhöht worden, um die gewünschten Vertragsverlängerungen unter Dach zu bringen. Als Beispiele nannte Rumrich Torhüter Dustin Strahlmeier, der nach seiner großartigen Saison wohl ein paar Euro mehr verdienen wird. Auch die Weiterverpflichtung von Tim Bender, der vom EHC Red Bull München aller Voraussicht nach ein weiteres Jahr an die Wild Wings ausgeliehen wird, werde teurer als bisher.

Zusätzliche Spieltage: Der Vertrag mit dem Unternehmen Telekom, das seit der vergangenen Saison die Übertragungsrechte für die DEL-Spiele besitzt, wird sich in der kommenden Runde auch auf die Terminplanung auswirken. „Es wird künftig auch Spiele am Donnerstag und Samstag geben“, kündigte Rumrich an, um die Ausdehnung sogleich zu relativieren: „Das hält sich alles im Rahmen.“

Testspiele: Die Wild Wings haben während der Saisonvorbereitung sieben Testspiele eingeplant. Am Freitag, 11. August, treffen die Schwenninger in Weinfelden auf den Schweizer B-Ligisten HC Thurgau, der vom früheren SERC-Coach Stefan Mair trainiert wird. Am Sonntag, 13. August, erwarten die Wild Wings Kooperationspartner EHC Freiburg zum Derby in der Helios-Arena. Am Freitag und Samstag, 18./19. August, sind die Schwäne beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen am Puck. Am Donnerstag, 24. August, spielen die Wild Wings erneut in Kreuzlingen, und zwar gegen den Schweizer A-Ligisten EHC Biel. Die beiden Testspielgegner für Samstag, 26. August, im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier auf der „Möglingshöhe“ und für das Wochenende 1./2. September stehen noch nicht fest. Am Freitag, 8. September, starten die Schwenninger mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison.