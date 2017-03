DEL-Knabenturnier: Die besten Talente in Schwenningen am Puck

Eishockey-Turnier von Freitag bis Sonntag in der Helios-Arena

Eishockey: Eishockey satt in der Helios-Arena: Die besten deutschen Nachwuchstalente der Altersklasse U14 werden von Freitag bis Sonntag in der Helios-Arena eine Kostprobe ihres Könnens abliefern. Der Nachwuchsabteilung des SERC ist es gelungen, das traditionelle DEL-Knabenturnier bei der 26. Auflage zu einem sportlichen Höhepunkt im deutschen Nachwuchs-Eishockey weiter zu entwickeln. Alle Nachwuchsteams der DEL Clubs sowie der EV Landshut sind beim DEL U14 Cup in Schwenningen am Puck. „Wir freuen uns riesig, dass die besten Mannschaften wieder bei uns zu Gast sind. Das war früher schließlich auch schon so“, sagte Schwenningens Nachwuchs-Cheftrainer Wayne Hynes.

In den vergangenen Jahren gab es zunehmend das Problem, dass die großen deutschen Clubs dem Turnier mehr und mehr fernblieben. Diese Problematik wurde im Frühjahr 2016 beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und der Deutschen Eishockey Liga (DEL) angesprochen, da das Schwenninger Turnier als „inoffizielle“ deutsche Meisterschaft der Knaben gilt. Ernst Höfner beim DEB und Uli Liebsch sowie Gernot Tripcke von der DEL haben sich dafür eingesetzt, dass es in diesem Jahr ein offizielles U14-Endrundenturnier (deutsche Meisterschaft U14) in Schwenningen geben wird. Uli Liebsch, Jugendkoordinator der DEL, schrieb im August 2016 die elf DEL Clubs (5 Sterne und 4 Sterne) an mit dem Resultat, dass alle elf DEL Teams zugesagt haben. Der zwölfte Platz ging nach Landshut (5-Sterne-Club).

Mit einem Dutzend Mannschaften und 34 Spielen auf zwei Eisflächen über drei Turniertage hinweg ist dies sicherlich die größte Eishockey-Nachwuchsveranstaltung Deutschlands in der Altersklasse U 14. Auch der SERC als Gastgeber wird mit einem Team teilnehmen. Die Mannschaft von Trainer Libor Pavlis wird versuchen, der starken Konkurrenz Paroli zu bieten. Im Vorfeld will Wayne Hynes keine Prognose für das eigene Team abgeben. „Da müssen wir erst abwarten, wie das Turnier verläuft.“ Der Schwenninger Nachwuchs-Cheftrainer selbst wird im Organisationsteam mitarbeiten, das für einen reibungslosen Turnierverlauf sorgen soll.

Die Schwenninger U14-Knaben bestreiten am Freitag um 16.30 Uhr das Eröffnungsspiel gegen den ERC Ingolstadt. Am Samstag beginnt das Turnier um 7.15 Uhr. Eine Viertelstunde später treten die jungen Wild Wings gegen den Nachwuchs der Düsseldorfer EG an. Um 12 Uhr folgt das letzte Gruppenspiel gegen Nürnberg. Am Sonntag wird das erste Turnierbully um 7 Uhr in der Früh gespielt. Um 16 Uhr bestreiten die beiden Halbfinalsieger das Endspiel.