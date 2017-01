Crosslauf in Tuningen: Hanna Bächle Schnellste bei den Frauen

Dritter Wertungslauf der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald

Leichtathletik: „Nach den schlechten Wetterprognosen hatten wir am Freitagabend Schlimmes befürchtet“, sagte Evelin Schmidt von der TG Tuningen. Die Wetterprognosen bestätigten sich in ihrer extremsten Variante zum Glück nicht. Eine etwa 10 Zentimeter hohe Schneedecke konnte den läuferischen Tatendrang der Teilnehmer beim dritten Wertungslauf der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald in Tuningen nicht bremsen.

Auf der Mittelstrecke übernahm Eric Diener (7:43 Minuten) von den Tuttlinger Sportfreunden die Initiative und erreichte in der U 18 als Sieger das Ziel. Niklas Huber (LG Baar/8:29) wurde Vierter. Fabian (7:15) und Manuel Müller (7:24), beide LG farbtex Nordschwarzwald, belegten bei den Männern die Plätze eins und zwei. Bei den Frauen war die Siegerin der U 20, Annika Schiminski (9:01) vom TSV Bisingen nicht zu stoppen. Jana Keppler (8:55) vom SV Oberkolbach sicherte sich in der U 18 den Tagessieg. Daniela Fichter (9:38) vom Lauftreff Unterkirnach belegte Platz drei und Julia Hartelt (LT Furtwangen/9:55) Rang fünf.

Auf der Langstrecke lief Hils Holocher von der LG farbtex Nordschwarzwald mit 28:31 Minuten die schnellste Zeit und gewann die Männerkonkurrenz. Nach einem tollen Rennen sicherte sich Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/ 33:53) den Tagessieg in der M 45. Schnellster Jugendläufer war Janik Hartelt (35:49), LT Furtwangen. Er gewann das Rennen der U 20. Thomas Schleicher, LSG Schwarzwald Marathon sicherte sich nach 36:03 Minuten in der M30 Platz zwei. Gregor Rombach, LT Unterkirnach (36:00), gewann die Konkurrenz in der M 55. Auch Martin Spang von der LG Baar stand nach 38:03 Minuten in der M 60 ganz oben auf dem Treppchen.

In toller Lauflaune präsentierte sich Hanna Bächle (U 18) vom LT Unterkirnach. Ihre Zeit von 37:21 Minuten war in Tuningen die schnellste der Frauenklasse. Verena Müller (38:12) vom TSV Rottweil sicherte sich den Tagessieg bei den Frauen. Annika Schiminski (38:50), TSV Bisingen, siegte in der U 20. Lokalmatadorin Christine Ritzi, TG Tuningen, erreichte nach 45:52 Minuten als Siegerin der W 30 das Ziel.

Heidi Rissler (42:40) von der TG Trossingen, gewann das Rennen der W45 vor Petra Wimmer (46:17) vom LT Unterkirnach. Eva Hermann (40:44) von den Tuttlinger Sportfreunden beendete den Lauf der W 40 siegreich vor Katrin Pivernetz (45:47), LT Unterkirnach. Ihren dritten Lauf bei der Crosslauf-Serie bestritt Bibi Czeke (LT Unterkirnach) in der W 50 auch an diesem Wochenende erfolgreich.